У Путина ответили на просьбу генсека Совета Европы о помиловании Сенцова

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Вторник, 26 июня 2018, 13:06

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, касающихся процедуры помилования.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской тюрьме и голодает уже 43 дня.

В России и на территории аннексированного Крыма оккупанты удерживают около 70 украинских политзаключенных. Среди осужденных, в частности, крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также журналист Роман Сущенко.

Олега Сенцова задержали в аннексированном Крыму 10 мая 2014 года и в августе 2015 российский суд влепил ему 20 лет колонии строгого режима. Его упрятали в колонию "Белый медведь" на севере России.

С 14 мая 2018 года Сенцов голодает, добиваясь освобождения всех украинских политзаключенных из российских тюрем.

Сенцов не вступал в гражданство Российской Федерации, но Россия называет его своим гражданином. Однако, как выяснилось, во внутренних документах системы наказаний он числится гражданином Украины.

Украинская правда

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Темы: Росcия Путин политзаключенные Сенцов ЕС
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