Соціологи розповіли, чого українці чекають від наступного президента

Вимога більшості українців до наступного президента полягає у припиненні військових дій на Сході.

Про це йдеться у результатах соціологічного дослідження групи "Рейтинг".

Зазначається, що на завершення війни сподіваються 63% опитаних.

"Посилення боротьби з корупцією очікують 49% респондентів, відродження промисловості – 40%, підвищення соціальних стандартів – 30%", – кажуть соціологи.

Підвищення якості медицини, зменшення впливу олігархів на політику, відродження аграрного сектору, зміцнення обороноздатності країни та стимулювання розвитку бізнесу чекать від 11% до 19%.

Підвищення міжнародного іміджу України, реформування освіти і науки, захисту української мови і культури – від 4% до 8% респондентів.

Крім того, згідно з результатами опитування, 78% громадян вважають найважливішою державною проблемою війну, 55% – хабарництво та корупцію, 29% – безробіття.

Від 16% до 18% опитаних називають найважливішою проблемою низький рівень зарплат та пенсій, недостатній рівень соціального захисту, соціальне розшарування, підвищення цін на основні товари.

Водночас, до головних особистих проблем більше половини українців відносять підвищення цін і тарифів, низький рівень зарплат і пенсій.

В рейтингу особистих проблем бойові дії на Сході посідають лише 4-те місце, низький рівень медичних послуг - 5-те, відсутність роботи - 6-те.

Опитування проводилось 14-24 червня, серед 2500 повнолітніх українців. Допустима похибка – не більше 2%.

Раніше повідомлялось, що серед головних власних проблем та проблем України в цілому, українці назвали корупцію, військові дії на Донбасі, ріст цін та високі тарифи.

Крім того, опитування свідчать, що більше чверті українців не знають, за кого б проголосували на виборах президента, а кандидати, за яких виборці готові віддати голос, набирають від 7-8 до 22%.