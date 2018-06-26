Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Соціологи розповіли, чого українці чекають від наступного президента

Вівторок, 26 червня 2018, 13:21

Вимога більшості українців до наступного президента полягає у припиненні військових дій на Сході.

Про це йдеться у результатах соціологічного дослідження групи "Рейтинг".

Зазначається, що на завершення війни сподіваються 63% опитаних.

"Посилення боротьби з корупцією очікують 49% респондентів, відродження промисловості – 40%, підвищення соціальних стандартів –  30%", – кажуть соціологи.

Підвищення якості медицини, зменшення впливу олігархів на політику, відродження аграрного сектору, зміцнення обороноздатності країни та стимулювання розвитку бізнесу чекать від 11% до 19%.

 

Підвищення міжнародного іміджу України, реформування освіти і науки, захисту української мови і культури – від 4% до 8% респондентів.

Крім того, згідно з результатами опитування, 78% громадян вважають найважливішою державною проблемою війну, 55% – хабарництво та корупцію, 29% – безробіття.

Від 16% до 18% опитаних називають найважливішою проблемою низький рівень зарплат та пенсій, недостатній рівень соціального захисту, соціальне розшарування, підвищення цін на основні товари.

 

Водночас, до головних особистих проблем більше половини українців відносять підвищення цін і тарифів, низький рівень зарплат і пенсій.

В рейтингу особистих проблем бойові дії на Сході посідають лише 4-те місце, низький рівень медичних послуг - 5-те, відсутність роботи - 6-те.

 

Опитування проводилось 14-24 червня, серед 2500 повнолітніх українців. Допустима похибка – не більше 2%.

Раніше повідомлялось, що серед головних власних проблем та проблем України в цілому, українці назвали корупцію, військові дії на Донбасі, ріст цін та високі тарифи.

Крім того, опитування свідчать, що більше чверті українців не знають, за кого б проголосували на виборах президента, а кандидати, за яких виборці готові віддати голос, набирають від 7-8 до 22%.

Українська правда
Теми: соціологіяпрезидентвибориопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
соціологія
Українці за кордоном бачать війну більш тривалою, ніж українці вдома – "Рейтинг"
56% українців очікують від саміту НАТО гарантій вступу України
89% українців хочуть в НАТО
Останні новини
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
Усі новини...
Реклама: