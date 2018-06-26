Социологи рассказали, чего украинцы ждут от следующего президента
Требование большинства украинцев к следующему президенту заключается в прекращении военных действий на Востоке.
Об этом говорится в результатах социологического исследования группы "Рейтинг".
Отмечается, что на завершение войны надеются 63% опрошенных.
"Усиления борьбы с коррупцией ожидают 49% респондентов, возрождения промышленности – 40%, повышение социальных стандартов – 30%", – говорят социологи.
Повышения качества медицины, уменьшения влияния олигархов на политику, возрождения аграрного сектора, укрепления обороноспособности страны и стимулирования развития бизнеса ожидают от 11% до 19%.
Повышения международного имиджа Украины, реформирования образования и науки, защиты украинского языка и культуры – от 4% до 8% респондентов.
Кроме того, согласно результатам опроса, 78% граждан считают важнейшей государственной проблемой войну, 55% – взяточничество и коррупцию, 29% – безработицу.
От 16% до 18% опрошенных называют главной проблемой низкий уровень зарплат и пенсий, недостаточный уровень социальной защиты, социальное расслоение, повышение цен на основные товары.
В то же время, к главным личным проблемам больше половины украинцев относят повышение цен и тарифов, низкий уровень зарплат и пенсий.
В рейтинге личных проблем боевые действия на Востоке занимают лишь 4-е место, низкий уровень медицинских услуг – 5-е, отсутствие работы – 6-е.
Опрос проводился 14-24 июня, среди 2500 совершеннолетних украинцев. Допустимая погрешность – не более 2%.
Ранее сообщалось, что среди главных личных проблем и проблем Украины в целом, украинцы назвали коррупцию, военные действия на Донбассе, рост цен и высокие тарифы.
Кроме того, опросы показывают, что более четверти украинцев не знают, за кого бы проголосовали на выборах президента, а кандидаты, за которых избиратели готовы отдать голос, набирают от 7-8 до 22%.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"