Социологи рассказали, чего украинцы ждут от следующего президента

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Вторник, 26 июня 2018, 13:21

Требование большинства украинцев к следующему президенту заключается в прекращении военных действий на Востоке.

Об этом говорится в результатах социологического исследования группы "Рейтинг".

Отмечается, что на завершение войны надеются 63% опрошенных.

"Усиления борьбы с коррупцией ожидают 49% респондентов, возрождения промышленности – 40%, повышение социальных стандартов – 30%", – говорят социологи.

Повышения качества медицины, уменьшения влияния олигархов на политику, возрождения аграрного сектора, укрепления обороноспособности страны и стимулирования развития бизнеса ожидают от 11% до 19%.

Повышения международного имиджа Украины, реформирования образования и науки, защиты украинского языка и культуры – от 4% до 8% респондентов.

Кроме того, согласно результатам опроса, 78% граждан считают важнейшей государственной проблемой войну, 55% – взяточничество и коррупцию, 29% – безработицу.

От 16% до 18% опрошенных называют главной проблемой низкий уровень зарплат и пенсий, недостаточный уровень социальной защиты, социальное расслоение, повышение цен на основные товары.

В то же время, к главным личным проблемам больше половины украинцев относят повышение цен и тарифов, низкий уровень зарплат и пенсий.

В рейтинге личных проблем боевые действия на Востоке занимают лишь 4-е место, низкий уровень медицинских услуг – 5-е, отсутствие работы – 6-е.

Опрос проводился 14-24 июня, среди 2500 совершеннолетних украинцев. Допустимая погрешность – не более 2%.

Ранее сообщалось, что среди главных личных проблем и проблем Украины в целом, украинцы назвали коррупцию, военные действия на Донбассе, рост цен и высокие тарифы.

Кроме того, опросы показывают, что более четверти украинцев не знают, за кого бы проголосовали на выборах президента, а кандидаты, за которых избиратели готовы отдать голос, набирают от 7-8 до 22%.

Украинская правда

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Темы: социология президент виборы опрос
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