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Прикордонники затримали британську пропагандистку Кремля

Вівторок, 26 червня 2018, 13:33

Прикордонники не пропустили в Україну громадянку Великої Британії і журналістку російського пропагандистського телеканалу Russia Today Полу Слієр.

Про це повідомив "Українській правді" речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

За його словами, це сталося у вівторок близько 9 ранку в київському аеропорту "Бориспіль".

Жінка прилетіла до України з австрійського Відня. У неї був паспорт громадянки Великої Британії.

Він розповів, що британку затримали, оскільки з 2016 року їй заборонений в'їзд на 5 років як небезпечній для України особі.

"Найближчим рейсом Слієр відправлять назад до Відня", - додав Слободян.

 
Пола Слієр

Сама Сліер написала у Twitter, що прямувала до Києва на конференцію ОБСЄ зі свободи ЗМІ, але тепер має дочекатися рейсу о 16:30 і повернутися назад до Австрії.

Як повідомлялося, у вівторок вранці прикордонники також не пустили до України радника голови Держдуми РФ, журналіста і ведучого ще одного пропагандистського телеканалу - "Росія 24" - Євгена Примакова.

Він також нібито прямував на експертну конференцію ОБСЄ з питань свободи преси та ЗМІ в Україні, яка стартувала 26 червня.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Прикордонна службаРосіятелебаченняЗМІзаборона
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