Прикордонники затримали британську пропагандистку Кремля
Прикордонники не пропустили в Україну громадянку Великої Британії і журналістку російського пропагандистського телеканалу Russia Today Полу Слієр.
Про це повідомив "Українській правді" речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.
За його словами, це сталося у вівторок близько 9 ранку в київському аеропорту "Бориспіль".
Жінка прилетіла до України з австрійського Відня. У неї був паспорт громадянки Великої Британії.
Він розповів, що британку затримали, оскільки з 2016 року їй заборонений в'їзд на 5 років як небезпечній для України особі.
"Найближчим рейсом Слієр відправлять назад до Відня", - додав Слободян.
Сама Сліер написала у Twitter, що прямувала до Києва на конференцію ОБСЄ зі свободи ЗМІ, але тепер має дочекатися рейсу о 16:30 і повернутися назад до Австрії.
Як повідомлялося, у вівторок вранці прикордонники також не пустили до України радника голови Держдуми РФ, журналіста і ведучого ще одного пропагандистського телеканалу - "Росія 24" - Євгена Примакова.
Він також нібито прямував на експертну конференцію ОБСЄ з питань свободи преси та ЗМІ в Україні, яка стартувала 26 червня.
Євген Кізілов, УП