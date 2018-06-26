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Пограничники задержали британскую пропагандистку Кремля

Вторник, 26 июня 2018, 13:33

Пограничники не пропустили в Украину гражданку Великобритании и журналистку российского пропагандистского телеканала Russia Today Полу Слиер.

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, это произошло во вторник около 9 утра в киевском аэропорту "Борисполь".

Женщина прилетела в Украину из австрийской Вены. У нее был паспорт гражданки Великобритании.

Он рассказал, что британку задержали, поскольку с 2016 года ей запрещен въезд на 5 лет как опасному для Украины лицу.

"Ближайшим рейсом Слиер отправят назад в Вену", - добавил Слободян.

 
Пола Слиер

Сама Слиер написала в Twitter, что направлялась в Киев на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ, но теперь должна дождаться рейса в 16:30 и вернуться обратно в Австрию.

Как сообщалось, во вторник утром пограничники также не пустили в Украину советника председателя Госдумы РФ, журналиста и ведущего еще одного пропагандистского телеканала - "Россия 24" - Евгения Примакова.

Он также якобы направлялся на экспертную конференцию ОБСЕ по вопросам свободы прессы и СМИ в Украине, которая стартовала 26 июня.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Пограничная службаРосcиятелевидениеСМИзапрет
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