Пограничники задержали британскую пропагандистку Кремля

Пограничники не пропустили в Украину британскую журналистку российского пропагандистского телеканала Russia Today Полу Слиер.

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, это произошло во вторник около 9 утра в киевском аэропорту "Борисполь".

Женщина прилетела в Украину из австрийской Вены. О цели ее визита пресс-секретарь не сообщил.

Он рассказал, что британку задержали, поскольку с 2016 года ей запрещен въезд на 5 лет как опасному для Украины лицу.

"Ближайшим рейсом Слиер отправят назад в Вену", - добавил Слободян.

Пола Слиер

Сама Слиер написала в Twitter, что направлялась в Киев на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ, но теперь должна дождаться рейса в 16:30 и вернуться обратно в Австрию.

Как сообщалось, во вторник утром пограничники также не пустили в Украину советника председателя Госдумы РФ, журналиста и ведущего еще одного пропагандистского телеканала - "Россия 24" - Евгения Примакова.

Он также якобы направлялся на экспертную конференцию ОБСЕ по вопросам свободы прессы и СМИ в Украине, которая стартовала 26 июня.

Евгений Кизилов, УП