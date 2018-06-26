Пограничники задержали британскую пропагандистку Кремля
Пограничники не пропустили в Украину британскую журналистку российского пропагандистского телеканала Russia Today Полу Слиер.
Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.
По его словам, это произошло во вторник около 9 утра в киевском аэропорту "Борисполь".
Женщина прилетела в Украину из австрийской Вены. О цели ее визита пресс-секретарь не сообщил.
Он рассказал, что британку задержали, поскольку с 2016 года ей запрещен въезд на 5 лет как опасному для Украины лицу.
"Ближайшим рейсом Слиер отправят назад в Вену", - добавил Слободян.
Сама Слиер написала в Twitter, что направлялась в Киев на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ, но теперь должна дождаться рейса в 16:30 и вернуться обратно в Австрию.
Как сообщалось, во вторник утром пограничники также не пустили в Украину советника председателя Госдумы РФ, журналиста и ведущего еще одного пропагандистского телеканала - "Россия 24" - Евгения Примакова.
Он также якобы направлялся на экспертную конференцию ОБСЕ по вопросам свободы прессы и СМИ в Украине, которая стартовала 26 июня.
Евгений Кизилов, УП
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