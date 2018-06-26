Саакашвілі оскаржив вирок Дангадзе про 5 років в'язниці умовно

Колишній президент Грузії, екс-очільник Одеської ОДА, лідер політичної партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі оскаржив умовний вирок своєму соратнику Северіону Дангадзе.

Відповідну апеляційну скаргу 22 червня подав адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.

Як свідчить інформація на сайті Апеляційного суду Києва, згідно розподілу, справу розглядатиме колегія суддів на чолі з Ольгою Юрдигою.

Дату розгляду ще не призначено.

Згідно з даними вказаними на сторінці суду, захист Саакашвілі оскаржує вирок Дангадзе, згідно з яким останнього визнали винним за ч. 3 статті 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією) Кримінального кодексу.

Згідно припису, Дангадзе отримав 5 років в'язниці з випробувальним терміном 3 роки.

У коментарі "Українській правді" Чорнолуцький пояснив, що захист Саакашвілі оскаржує засекречене рішення судді Печерського райсуду Києва Олега Білоцерковця, до змісту якого адвокати не змогли отримати доступ.

"Подана апеляційна скарга по Дангадзе на рішення судді Білоцерковця, який його засекретив… Ми намагалися, щоб суддя нам надав роз’яснення з цього рішення згідно 380 статті КПК, а також намагалися отримати доступ до цього рішення, щоб вивчити його і дізнатися, чи йдеться там про Саакашвілі, чи ні. Нам було відмовлено, тому ми були вимушені оскаржити це рішення", – сказав адвокат.

Як повідомлялось, керівника київського обласного осередку партії "Рух нових сил" Северіона Дангадзе випустили з-під варти у травні.

Дангадзе нібито пішов на угоду зі слідством і повністю підтвердив факт співпраці лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі з людиною з оточення Віктора Януковича Сергієм Курченком.

РНС заявила, що Дангадзе уклав угоду зі слідством "під тиском репресій та погроз".

Правоохоронці заявляли про фінансування акцій Саакашвілі Курченком.

Прокуратура стверджує, що Дангадзе "за узгодженням із самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до олігарха Сергія Курченка, який переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування".