Дангадзе дав свідчення на Саакашвілі і його відпустили – джерела

Керівника київського обласного осередку партії "Рух нових сил" Северіона Дангадзе випустили з-під варти під домашній арешт.

Відповідне рішення 24 травня ухвалив Печерський райсуд Києва, повідомляє джерело "Української правди" у Генеральній прокуратурі.

За даними джерела, Дангадзе пішов на угоду зі слідством.

"Згідно правил Євросуду, особа, що уклала угоду зі слідством і претендує на умовний термін покарання, не може далі утримуватися в СІЗО", – зазначив співрозмовник УП.

Дангадзе нібито повністю підтвердив факт співпраці лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі з людиною з оточення Віктора Януковича Сергієм Курченком.

Напередодні адвокат Руслан Чорнолуцький сказав "Українській правді", що мало бути підготовче засідання Печерського райсуду, але Дангадзе відмовився від адвокатів – тому команді адвокатів, якою він керує, не відомо, чим воно завершилося .

"Знаємо, що була рокіровка з приміщеннями… Навмисно його повезли в інше приміщення", – сказав Чорнолуцький.

Він припустив, що судове засідання відбулося в закритому режимі. "Відпустили чи ні не знаємо", – казав адвокат.

Народний депутат Юрій Дерев’янко, який входить у партії "Рух нових сил", припустив, що "вони зламали" Дангадзе і отримують від нього те, що хочуть.

5 грудня 2017 року Северіона Дангадзе арештували на 60 діб без права застави за підозрою в державній зраді та співпраці з членами організованого злочинного угрупування.

29 березня 2018 року Печерський райсуд Києва знову продовжив на 2 місяці арешт Дангадзе у справі, в якій фігурує й Міхеїл Саакашвілі, якого вже видворили з України.

Стаття про державну зраду не передбачає іншого запобіжного заходу, крім як утримання під вартою.

21 травня партія РНС заявила, що Северіон Дангадзе уклав угоду зі слідством під тиском репресій та погроз, аби він дав "брехливі свідчення".

Правоохоронці заявляли про фінансування акцій Саакашвілі Курченком.

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