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Дангадзе уклав угоду зі слідством – РНС

Понеділок, 21 травня 2018, 21:19
Дангадзе уклав угоду зі слідством – РНС

Cоратник Міхеіла Саакашвілі Северіон Дангадзе уклав угоду зі слідством.

Про це повідомили у партії "Рух нових сил".

"Влада задіяла весь адміністративний ресурс аби репресіями та погрозами змусити Северіона Дангадзе підписати брехливі покази та йти на так звану "угоду зі слідством", - стверджують в "РНС".

За словами одного з лідерів "РНС" Давіда Сакварелідзе з посиланням на СБУ, оформлення угоди про визнання провини буде на закритому судовому засіданні.

"І чому закритому ніхто не пояснює. До закінчення слідства і передачі справи в суд залишилося кілька днів, тому вони поспішали зламати хлопця. Реально в справі нічого не було і вони боялися відправляти в такому вигляді в суд", - вважає Сакварелідзе.

4 грудня 2017 року правоохоронці затримали одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.

Прокуратура стверджує, що він "за узгодженням із самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до олігарха Сергія Курченка, який переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування".

6 грудня Дангадзе арештували на 60 діб без права застави за підозрою в державній зраді та співпраці з членами організованого злочинного угрупування.

29 січня 2018 року Печерський районний суд Києва подовжив арешт Дангадзе на 60 днів.

14 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що з Дангадзе провели ряд слідчих дій у справі про держзраду.

У свою чергу адвокат Дангадзе Микола Неділько заявив, що упізнання Дангадзе було профанацією, а на його захист слідчі Служби безпеки України чинили тиск.

16 березня Печерський райсуд Києва відмовився змінити запобіжний захід Дангадзе з утримання під вартою на домашній арешт.

Українська правда

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Теми: Саакашвілісуд
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