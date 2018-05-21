Дангадзе уклав угоду зі слідством – РНС
Cоратник Міхеіла Саакашвілі Северіон Дангадзе уклав угоду зі слідством.
Про це повідомили у партії "Рух нових сил".
"Влада задіяла весь адміністративний ресурс аби репресіями та погрозами змусити Северіона Дангадзе підписати брехливі покази та йти на так звану "угоду зі слідством", - стверджують в "РНС".
За словами одного з лідерів "РНС" Давіда Сакварелідзе з посиланням на СБУ, оформлення угоди про визнання провини буде на закритому судовому засіданні.
"І чому закритому ніхто не пояснює. До закінчення слідства і передачі справи в суд залишилося кілька днів, тому вони поспішали зламати хлопця. Реально в справі нічого не було і вони боялися відправляти в такому вигляді в суд", - вважає Сакварелідзе.
4 грудня 2017 року правоохоронці затримали одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.
6 грудня Дангадзе арештували на 60 діб без права застави за підозрою в державній зраді та співпраці з членами організованого злочинного угрупування.
29 січня 2018 року Печерський районний суд Києва подовжив арешт Дангадзе на 60 днів.
14 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що з Дангадзе провели ряд слідчих дій у справі про держзраду.
У свою чергу адвокат Дангадзе Микола Неділько заявив, що упізнання Дангадзе було профанацією, а на його захист слідчі Служби безпеки України чинили тиск.
16 березня Печерський райсуд Києва відмовився змінити запобіжний захід Дангадзе з утримання під вартою на домашній арешт.