Відмова України впустити російських пропагандистів засмутила ОБСЄ

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Вівторок, 26 червня 2018, 14:33

В ОБСЄ висловили жаль у зв'язку з відмовою України пустити на свою територію журналістів російських пропагандистських телеканалів Євгена Примакова і Полу Слієр.

Про це заявив у Twitter представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір.

"Я жалкую, що журналістам, які працюють в російських ЗМІ, Євгену Примакову і Полі Слієр було відмовлено у в'їзді до України. Я нагадую, що всі країни-члени ОБСЄ повинні сприяти вільному пересуванню журналістів регіоном", - написав він.

Дезір дав посилання на відповідну заяву ОБСЄ від 3 квітня 2014 року.

Як повідомлялося, у вівторок вранці українські прикордонники не пустили на територію країни громадянку Великої Британії і журналістку російського пропагандистського телеканалу Russia Today Полу Слієр, а також журналіста і ведучого каналу "Росія 24" Євгена Примакова.

Обидва казали, що прилетіли до України для участі в конференції ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, яка стартувала 26 червня.

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Теми: ОБСЄ Росія пропаганда ЗМІ скандал
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