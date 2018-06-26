Отказ Украины впустить российских пропагандистов огорчил ОБСЕ

В ОБСЕ выразили сожаление в связи с отказом Украины пустить на свою территорию журналистов российских пропагандистских телеканалов Евгения Примакова и Полу Слиер.

Об этом заявил в Twitter представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

"Я сожалею, что журналистам, работающим в российских СМИ, Евгению Примакову и Поле Слиер было отказано во въезде в Украину. Я напоминаю, что все страны-члены ОБСЕ должны содействовать свободному передвижению журналистов по региону", - написал он.

Дезир дал ссылку на соответствующее заявление ОБСЕ от 3 апреля 2014 года.

Как сообщалось, во вторник утром украинские пограничники не пустили на территорию страны гражданку Великобритании и журналистку российского пропагандистского телеканала Russia Today Полу Слиер, а также журналиста и ведущего канала "Россия 24" Евгения Примакова.

Оба говорили, что прилетели в Украину для участия в конференции ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, которая стартовала 26 июня.