Отказ Украины впустить российских пропагандистов огорчил ОБСЕ

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Вторник, 26 июня 2018, 14:33

В ОБСЕ выразили сожаление в связи с отказом Украины пустить на свою территорию журналистов российских пропагандистских телеканалов Евгения Примакова и Полу Слиер.

Об этом заявил в Twitter представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

"Я сожалею, что журналистам, работающим в российских СМИ, Евгению Примакову и Поле Слиер было отказано во въезде в Украину. Я напоминаю, что все страны-члены ОБСЕ должны содействовать свободному передвижению журналистов по региону", - написал он.

Дезир дал ссылку на соответствующее заявление ОБСЕ от 3 апреля 2014 года.

Как сообщалось, во вторник утром украинские пограничники не пустили на территорию страны гражданку Великобритании и журналистку российского пропагандистского телеканала Russia Today Полу Слиер, а также журналиста и ведущего канала "Россия 24" Евгения Примакова.

Оба говорили, что прилетели в Украину для участия в конференции ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, которая стартовала 26 июня.

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Темы: ОБСЕ Росcия пропаганда СМИ скандал
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