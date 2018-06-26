Мін'юст судитиметься за заборону партії Клименка

Окружний адміністративний суд Києва порушив справу про заборону політичної партії екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка "Успішна країна".

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у адміністративній справі за позовом Міністерства юстиції України до політичної партії "Успішна країна", – йдеться в повідомленні.

В якості третіх осіб до провадження долучені Генпрокуратура та Служба безпеки.

"Суд розглядатиме справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні)", – додали в суді.

Раніше повідомлялось, що Міністерство юстиції звернулось до суду із позовом про заборону партії "Успішна країна", яку очолює Клименко.

Мін’юст просить заборонити та примусово розпустити (ліквідувати) партію.

Олександр Клименко очолював Державну податкову службу в 2011-2012 роках, а у 2012-2014 – Міністерство доходів і зборів.

Після Революції Гідності Клименко втік з України.

Екс-міністра підозрюють у тому, що він незаконно компенсував ПДВ фіктивним підприємствам і заволодів держкоштами на суму 3,166 млрд грн, "які були розподілені між учасниками злочинної організації" Віктора Януковича.

21 квітня 2017 року Головна військова прокуратура Генпрокуратури завершила досудове розслідування проти Клименка.

Більше про партію читайте в матеріалі "Успішна країна" Олександра Клименка. Хто фінансує "п'яту колону"