Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мін'юст просить суд заборонити партію екс-міністра Клименка

Понеділок, 18 червня 2018, 13:52

Міністерство юстиції просить суд заборонити партію "Успішна країна" екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва.

"Позивач просить суд заборонити та примусово розпустити (ліквідувати) політичну партію "Успішна країна", – йдеться в повідомленні.

В суді також зазначили, що третіми особами у позові вказані Генеральна прокуратура та Служба безпеки.

"Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі", – кажуть в прес-службі.

На сайті судової влади позов Мін’юсту вже зареєстрований, визначений суддя, який його розглядатиме, однак дата засідання ще не вказана.

Олександр Клименко очолював Державну податкову службу в 2011-2012 роках, а у 2012-2014 – Міністерство доходів і зборів.

Після Революції Гідності Клименко втік з України.

Екс-міністра підозрюють у тому, що він незаконно компенсував ПДВ фіктивним підприємствам і заволодів держкоштами на суму 3,166 млрд грн, "які були розподілені між учасниками злочинної організації" Віктора Януковича.

1 березня 2017 року Голосіївський райсуд Києва дозволив заочне розслідування стосовно Клименка. 21 квітня 2017 року Головна військова прокуратура Генпрокуратури завершила досудове розслідування проти Клименка.

28 липня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що сума арештованого майна Клименка та його дочірніх компаній сягає 6 мільярдів гривень.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков казав, що поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 95,921 млрд гривень.

Більше про партію читайте в матеріалі "Успішна країна" Олександра Клименка. Хто фінансує "п'яту колону"

Теми: КлименкоМін'юстсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Клименко
На Херсонщині ще один загиблий внаслідок повені, 13 людей зникли безвісти
Влада шукає шляхи евакуації українців із окупованого берега Херсонщини – Клименко
В Україні створюють штаб із ліквідації наслідків підриву ГЕС, глава МВС керує роботами
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: