Мін'юст просить суд заборонити партію екс-міністра Клименка

Міністерство юстиції просить суд заборонити партію "Успішна країна" екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва.

"Позивач просить суд заборонити та примусово розпустити (ліквідувати) політичну партію "Успішна країна", – йдеться в повідомленні.

В суді також зазначили, що третіми особами у позові вказані Генеральна прокуратура та Служба безпеки.

"Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі", – кажуть в прес-службі.

На сайті судової влади позов Мін’юсту вже зареєстрований, визначений суддя, який його розглядатиме, однак дата засідання ще не вказана.

Олександр Клименко очолював Державну податкову службу в 2011-2012 роках, а у 2012-2014 – Міністерство доходів і зборів.

Після Революції Гідності Клименко втік з України.

Екс-міністра підозрюють у тому, що він незаконно компенсував ПДВ фіктивним підприємствам і заволодів держкоштами на суму 3,166 млрд грн, "які були розподілені між учасниками злочинної організації" Віктора Януковича.

1 березня 2017 року Голосіївський райсуд Києва дозволив заочне розслідування стосовно Клименка. 21 квітня 2017 року Головна військова прокуратура Генпрокуратури завершила досудове розслідування проти Клименка.

28 липня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що сума арештованого майна Клименка та його дочірніх компаній сягає 6 мільярдів гривень.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков казав, що поліція зібрала докази, що податкова служба за керівництва Клименка завдала державі збитків через ненадходження до бюджету податків на суму 95,921 млрд гривень.

Більше про партію читайте в матеріалі "Успішна країна" Олександра Клименка. Хто фінансує "п'яту колону"