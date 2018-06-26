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Минюст будет судиться за запрет партии Клименко

Вторник, 26 июня 2018, 20:56

Окружной административный суд Киева возбудил дело о запрете политической партии экс-министра доходов и сборов Александра Клименко "Успішна країна".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство в административном деле по иску Министерства юстиции Украины к политической партии "Успешная страна", – говорится в сообщении.

В качестве третьих лиц к производству приобщены Генпрокуратура и Служба безопасности.

"Суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела (в письменном производстве)", – добавили в суде.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции обратилось в суд с иском о запрете партии "Успішна країна", которую возглавляет Клименко.

Александр Клименко возглавлял Государственную налоговую службу в 2011-2012 годах, а в 2012-2014 – Министерство доходов и сборов.

После Революции Достоинства Клименко сбежал из Украины.

Его подозревают в том, что он незаконно компенсировал НДС фиктивным предприятиям и завладел госсредствами на сумму 3,166 млрд грн, "которые были распределены между участниками преступной организации" Януковича.

21 апреля 2017 года Главная военная прокуратура Генпрокуратуры завершила досудебное расследование против Клименко.

Больше о партии читайте в материале "Успешная страна" Александра Клименко. Кто финансирует "пятую колонну"

Темы: КлименкосудМинюст
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