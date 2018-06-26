Суд Харкова взяв під варту підозрюваного у вбивстві подружжя через борг

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Вівторок, 26 червня 2018, 23:20

Київський райсуд Харкова обрав арешт на два місяці без запоруки в якості запобіжного заходу для харків'янина, який вбив подружжя через борг у 100 тисяч доларів.

Про це повідомила прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик, передає "Укрінформ".

"Рішення суду: обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави строком на 60 діб", - сказала речниця.

У суді розповіли, що прокурор просив узяти підозрюваного під варту без права внесення застави:

"В той же час, підозрюваний просив відпустити його під заставу".

За словами адвоката Дарини Назаренко, перед злочином її підзахисний не спав 14 діб, "побоюючись за своє життя", і в якості запобіжного заходу Назаренко просила для нього запоруку в 500 тисяч гривень.

24 червня у Харкові зловмисник застрелив чоловіка та дружину, а також поранив їхню 12-річну доньку.

Пізніше з'ясувалося, що основною причиною вбивства подружжя у Харкові стало боргове зобов’язання у 100 тисяч доларів.

Тіла застрелених 45-річного чоловіка і його 39-річної колишньої дружини, а також їх поранену дитину виявила у квартирі сусідка.

Підозрюваного у вбивстві затримали упродовж кількох годин на виїзді з обласного центру.

Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.2. ст. 15, ч.2. ст. 115 (замах на вбивство).

Санкція статтей передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

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Теми: Харків суд вбивство
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