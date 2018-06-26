Суд Харькова взял под стражу подозреваемого в убийстве супругов из-за долга

Киевский райсуд Харькова избрал арест на два месяца без залога в качестве меры пресечения для харьковчанина, который убил супругов-за долга в 100 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, передает "Укринформ".

"Решение суда: избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога сроком на 60 суток", - сказала пресс-секретарь.

В суде рассказали, что прокурор просил взять подозреваемого под стражу без права внесения залога.

"В то же время, подозреваемый просил отпустить его под залог", - сказала пресс-секретарь.

По словам адвоката Дарьи Назаренко, перед преступлением ее подзащитный не спал 14 суток, "опасаясь за свою жизнь", и в качестве меры пресечения Назаренко просила для него залог в 500 тысяч гривен.

24 июня в Харькове злоумышленник застрелил мужа и жену, а также ранил их 12-летнюю дочь.

Позже стало известно, что основной причиной убийства супругов в Харькове стало долговое обязательство в 100 тысяч долларов.

Тела застреленных 45-летнего мужчины и его 39-летней бывшей жены, а также их раненого ребенка обнаружила в квартире соседка.

Подозреваемого в убийстве задержали в течение нескольких часов на выезде из областного центра.

Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.2. ст. 15 ч.2. ст. 115 (покушение на убийство).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.