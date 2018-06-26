Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд Харькова взял под стражу подозреваемого в убийстве супругов из-за долга

Вторник, 26 июня 2018, 23:20
Суд Харькова взял под стражу подозреваемого в убийстве супругов из-за долга

Киевский райсуд Харькова избрал арест на два месяца без залога в качестве меры пресечения для харьковчанина, который убил супругов-за долга в 100 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, передает "Укринформ".

"Решение суда: избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога сроком на 60 суток", - сказала пресс-секретарь.

В суде рассказали, что прокурор просил взять подозреваемого под стражу без права внесения залога.

"В то же время, подозреваемый просил отпустить его под залог", - сказала пресс-секретарь.

По словам адвоката Дарьи Назаренко, перед преступлением ее подзащитный не спал 14 суток, "опасаясь за свою жизнь", и в качестве меры пресечения Назаренко просила для него залог в 500 тысяч гривен.

24 июня в Харькове злоумышленник застрелил мужа и жену, а также ранил их 12-летнюю дочь.

Позже стало известно, что основной причиной убийства супругов в Харькове стало долговое обязательство в 100 тысяч долларов.

Тела застреленных 45-летнего мужчины и его 39-летней бывшей жены, а также их раненого ребенка обнаружила в квартире соседка.

Подозреваемого в убийстве задержали в течение нескольких часов на выезде из областного центра.

Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.2. ст. 15 ч.2. ст. 115 (покушение на убийство).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Темы: Харьковсудубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Харьков
Побег из Харькова или исполнение приказа? Детали о деле эксначальника СБУ Харьковщины Романа Дудина, подозреваемого в госизмене
Россияне снова атаковали Харьков
В Офисе генпрокурора уточнили последствия удара по Харькову: 1 погибший, 3 раненых
Последние новости
10:12
фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
Все новости...
Реклама: