На Порошенка подали до суду за призначення Жебрівського аудитором НАБУ

"Центр протидії корупції", Transparency International Україна та "Автомайдан" подали до суду на президента через порушення закону та призначення на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро Павла Жебрівського.

Активісти вимагають позбавити Жебрівського посади аудитора НАБУ шляхом скасування указу Петра Порошенка, повідомляє ЦПК.

Вони посилаються на відсутність у Жебрівського досвіду роботи в правоохоронних чи судових органах за кордоном або в міжнародних організаціях, як того вимагає закон.

Згідно зі статтею 26 закону "Про Національне антикорупційне бюро", аудитор НАБУ повинен мати досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях.

Павло Жебрівський такого досвіду роботи не має, зазначають активісти.

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"Незаконне призначення на посаду аудитора НАБУ Жебрівського ставить під сумнів весь результат аудиту. Повноваження такого аудитора можна легко оскаржити в суді, а разом із цим – і весь висновок аудиту", – зазначив голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

"Аудит НАБУ не може стати інструментом розправи з уже ненависним для багатьох політиків антикорупційним органом", – додав він.

Виконавчий директор українського представництва глобального антикорупційного руху Transparency International Ярослав Юрчишин заявив: "Президент не скористався можливістю призначити за своєю квотою в комісію авторитетного міжнародного фахівця з досвідом проведення аудиту правоохоронного органу".

"Прикро, але це його право і його вибір. Однак ми наполягаємо на тому, щоб вимоги закону були дотримані і всі члени комісії відповідали прописаним критеріям", – додав він.

19 червня Порошенко підписав указ про призначення аудитором НАБУ Павла Жебрівського, який до цього керував Донецькою військово-цивільною адміністрацією.

Жебрівський – давній соратник Петра Порошенка.

У 2015 році він очолював антикорупційне управління Генеральної прокуратури.

Негативний висновок аудиту є єдиною законною підставою для позачергового звільнення чинного директора НАБУ з посади та зменшення рівня бюджетного фінансування правоохоронного органу.

Проводити аудит повинна комісія, до якої по одному представнику мають делегувати уряд, парламент та президент.