На Порошенко подали в суд за назначение Жебривского аудитором НАБУ

"Центр противодействия коррупции", Transparency International Украина и "Автомайдан" подали в суд на президента за нарушение закона и назначение на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Павла Жебривского.



Активисты требуют лишить Жебривского должности аудитора НАБУ путем отмены указа Петра Порошенко, сообщает ЦПК.



Они ссылаются на отсутствие у Жебривского опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон.



Согласно статье 26 закона "О Национальном антикоррупционном бюро", аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях.



Павел Жебривский такого опыта работы не имеет, отмечают активисты.

Позов (PDF)

Позов (Text) ​ "Незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Жебривского ставит под сомнение весь результат аудита. Полномочия такого аудитора можно легко обжаловать в суде, а вместе с этим – и весь вывод аудита", – отметил глава правления ЦПК Виталий Шабунин.



"Аудит НАБУ не может стать инструментом расправы с уже ненавистным для многих политиков антикоррупционным органом", – добавил он.



Исполнительный директор украинского представительства глобального антикоррупционного движения Transparency International Ярослав Юрчишин заявил: "Президент не воспользовался возможностью назначить по своей квоте в комиссию авторитетного международного специалиста с опытом проведения аудита правоохранительного органа".



"Досадно, но это его право и его выбор. Однако мы настаиваем на том, чтобы требования закона были соблюдены и все члены комиссии отвечали прописанным критериям", – добавил он.



19 июня Порошенко подписал указ о назначении аудитором НАБУ Павла Жебривского, который до этого руководил Донецкой военно-гражданской администрацией.



Жебривский – давний соратник Петра Порошенко.



В 2015 году он возглавлял антикоррупционное управление Генеральной прокуратуры.



Негативный вывод аудита является единственным законным основанием для досрочного увольнения действующего директора НАБУ с должности и уменьшения уровня бюджетного финансирования правоохранительного органа.



Проводить аудит должна комиссия, в которую по одному представителю делегируют правительство, парламент и президент.