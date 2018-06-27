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На Порошенко подали в суд за назначение Жебривского аудитором НАБУ

Среда, 27 июня 2018, 11:09
На Порошенко подали в суд за назначение Жебривского аудитором НАБУ

"Центр противодействия коррупции", Transparency International Украина и "Автомайдан" подали в суд на президента за нарушение закона и назначение на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Павла Жебривского.

Активисты требуют лишить Жебривского должности аудитора НАБУ путем отмены указа Петра Порошенко, сообщает ЦПК.

Они ссылаются на отсутствие у Жебривского опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон.

Согласно статье 26 закона "О Национальном антикоррупционном бюро", аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях.

Павел Жебривский такого опыта работы не имеет, отмечают активисты.

"Незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Жебривского ставит под сомнение весь результат аудита. Полномочия такого аудитора можно легко обжаловать в суде, а вместе с этим – и весь вывод аудита", – отметил глава правления ЦПК Виталий Шабунин.

"Аудит НАБУ не может стать инструментом расправы с уже ненавистным для многих политиков антикоррупционным органом", – добавил он.

Исполнительный директор украинского представительства глобального антикоррупционного движения Transparency International Ярослав Юрчишин заявил: "Президент не воспользовался возможностью назначить по своей квоте в комиссию авторитетного международного специалиста с опытом проведения аудита правоохранительного органа".

"Досадно, но это его право и его выбор. Однако мы настаиваем на том, чтобы требования закона были соблюдены и все члены комиссии отвечали прописанным критериям", – добавил он.

19 июня Порошенко подписал указ о назначении аудитором НАБУ Павла Жебривского, который до этого руководил Донецкой военно-гражданской администрацией.

Жебривский – давний соратник Петра Порошенко.

В 2015 году он возглавлял антикоррупционное управление Генеральной прокуратуры.

Негативный вывод аудита является единственным законным основанием для досрочного увольнения действующего директора НАБУ с должности и уменьшения уровня бюджетного финансирования правоохранительного органа.

Проводить аудит должна комиссия, в которую по одному представителю делегируют правительство, парламент и президент.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЖебривскийПорошенкосудНАБУ
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