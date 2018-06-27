Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАЗК завершило перевірку декларацій Супрун і заступника голови АП Філатова

Середа, 27 червня 2018, 12:51

Національне агентство із запобігання корупції завершило повну перевірку декларацій керівниці МОЗ Уляни Супрун і заступника голови Адміністрації президента Олексія Філатова.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

За її даними, всього агенція затвердила результати перевірок декларацій за 2015 та 2016 роки 4-х осіб: Супрун, Філатова, а також міністра соціальної політики Андрія Реви та судді Солом’янського районного суду Києва Тараса Оксюти.

Чиновники-антикорупціонери дійшли такого висновку: "В деяких перевірених деклараціях виявлені порушення, однак вони є незначними та не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність".

Також під час засідання агентство вирішило продовжити повну перевірку е-декларації за 2016 рік в.о. голови Фонду держмайна Віталія Трубарова.

Причина – НАЗК отримало не всі відповіді на свої запити стосовно доходів Трубарова.

Як повідомлялося 22 червня, Національне агентство із запобігання корупції завершило повну перевірку декларації президента Петра Порошенка за 2017 рік, порушень не виявили.

Українська правда
Теми: СупрунПорошенкоАдміністрація президентадеклараціїНАЗК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Супрун
Голова Росспоживнагляду каже, що в Україні медреформа мала на меті приховати біолабораторії США
Супрун опублікувала останній пост і дала останню пораду
Соціологи порівняли ставлення українців до Степанова, Супрун та інших медиків
Останні новини
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
Усі новини...
Реклама: