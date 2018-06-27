НАЗК завершило перевірку декларацій Супрун і заступника голови АП Філатова

Національне агентство із запобігання корупції завершило повну перевірку декларацій керівниці МОЗ Уляни Супрун і заступника голови Адміністрації президента Олексія Філатова.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

За її даними, всього агенція затвердила результати перевірок декларацій за 2015 та 2016 роки 4-х осіб: Супрун, Філатова, а також міністра соціальної політики Андрія Реви та судді Солом’янського районного суду Києва Тараса Оксюти.

Чиновники-антикорупціонери дійшли такого висновку: "В деяких перевірених деклараціях виявлені порушення, однак вони є незначними та не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність".

Також під час засідання агентство вирішило продовжити повну перевірку е-декларації за 2016 рік в.о. голови Фонду держмайна Віталія Трубарова.

Причина – НАЗК отримало на всі відповіді на свої запити стосовно доходів Трубарова.

Як повідомлялося 22 червня, Національне агентство із запобігання корупції завершило повну перевірку декларації президента Петра Порошенка за 2017 рік, порушень не виявили.