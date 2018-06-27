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НАПК завершило проверку деклараций Супрун и замглавы АП Филатова

Среда, 27 июня 2018, 12:51

Национальное агентство по предупреждению коррупции завершило полную проверку деклараций руководителя Минздрава Ульяны Супрун и заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

По ее данным, всего агентство утвердило результаты проверок деклараций за 2015 и 2016 годы 4-х человек: Супрун, Филатова, а также министра социальной политики Андрея Ревы и судьи Соломенского районного суда Киева Тараса Оксюты.

Чиновники-антикоррупционеры пришли к такому выводу: "В некоторых проверенных декларациях выявлены нарушения, однако они незначительны и не влекут за собой административную или уголовную ответственность".

Также во время заседания агентство решило продолжить полную проверку электронной декларации за 2016 год и.о. главы Фонда госимущества Виталия Трубарова.

Причина – НАПК получило не все ответы на свои запросы касательно доходов Трубарова.

Как сообщалось 22 июня, Национальное агентство по предупреждению коррупции завершило полную проверку декларации президента Петра Порошенко за 2017, нарушений не обнаружили.

Украинская правда

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Темы: СупрунПорошенкоАдминистрация президентадекларацииНАПК
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