Партія екс-правоохоронців з Донбасу заявляє, що не є агентом Кремля

Членами партії "Розумна сила", на адресу якої лунали звинувачення у фінансуванні з боку Кремля, здебільшого є колишні міліціонери та прокурори-вихідці з Донбасу, які можуть мати зв’язки з посадовцями-втікачами з команди Януковича.

Про це йдеться в матеріалі УП "Справа Бабченка. Кого "організатор вбивства" назвав агентами Кремля".

Увагу "Української правди" на склад партії звернув високопосадовець одного з правоохоронних органів, який добре обізнаний у "справі Бабченка". Також на думку одного з нардепів "Народного фронту", партія створена "по ідеї росіян, щоб об’єднати невдоволених атестацією ментів".

Розслідування УП показує, що партію багато що пов’язує з Донецьком та екс-правоохоронцями, які втратили посади після зміни влади. Проте прямі зв’язки з посадовцями-втікачами та фінансування з Росії у відкритих джерелах не прослідковуються.

Лідером партії є Олександр Соловйов. Сам він розповідає, що 20 років працював у правоохоронних органах. З біографії на сайті партії відомо, що Соловйов починав на Донеччині у Красноармійському (нині – Покровськ) райвідділі міліції.

Радником голови партії є Григорій Мамка, якому закидають провал розслідування важливих справ, зокрема, про шахрайство олігарха-втікача Сергія Курченка.

Заступником голови партії є бізнесмен Олександр Савченко.

Судячи з партійних звітів, розміщених на сайті НАЗК, у 2017-му році партія "Розумна сила" отримала 1 мільйон 366 тисяч гривень внесків. З них 1,264 млн. – від фізичних осіб, переважно від заступника голови партії Олександра Савченка. 102 тис. надійшло від юридичних осіб. Уся сума – від ТОВ "Аудиторська фірма Баланс", власник якої Володимир Купченко має донецьку реєстрацію.

Закиди про російське фінансування заступник голови партії називає абсурдними і стверджує, що дві перевірки НАЗК не виявили жодних порушень.

Також він спростовує зв’язки партійців з екс-чиновниками-втікачами. Зокрема, зв’язок голови партії Соловйова з його екс-начальником міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком.

Савченко каже, що кадровий склад партії формували не за принципом причетності до силових органів.

Що ж до ідеології партії, то він згадує україноцентризм. Пояснює партійними гаслами необхідність позаблокового статусу держави. І не погоджується, що це співпадає з меседжами Кремля.

Наостанок він запевняє, що "Розумна сила" не бере участі в акціях прямої дії. Замість цього організовує круглі столи та обговорення проблем. І планує йти на парламентські вибори.

От тільки звідки партія знайде достатньо грошей для національної виборчої кампанії, пояснити не може.

Партія "Розумна сила" причетна також до проведення у листопаді 2017-го Форуму нацменшин, який викликав гучний скандал.

Захід мав пройти під егідою "Розумної сили", але тривав менше 20 хвилин. Його зірвали кілька "невідомих у чорному", які називали форум "шабашем сепаратистів".

Інформаційну підтримку на початковому етапі діяльності партії надавав телеканал Newsone.

Детальніше про результати розслідування щодо громадських об’єднань в Україні, які Росія може використати в своїх цілях читайте в матеріалі УП.

Як повідомлялося, Борис Герман, підозрюваний в організації "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка, на суді заявив, що співпрацював із українською контррозвідкою і виявляв російських агентів.

За словами Германа, партія "Розумна сила" фінансується приватним фондом Путіна.

У партії подібні звинувачення відкидають.