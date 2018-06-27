Партия экс-правоохранителей с Донбасса заявляет, что не является агентом Кремля

Членами партии "Розумна сила", в адрес которой звучали обвинения в финансировании со стороны Кремля, в основном являются бывшие милиционеры и прокуроры-выходцы из Донбасса, которые могут иметь связи с чиновниками-беглецами из команды Януковича.

Об этом говорится в материале УП "Дело Бабченко. Кого "организатор убийства" назвал агентами Кремля".

Внимание "Украинской правды" на склад партии обратил чиновник одного из правоохранительных органов, который хорошо осведомлен по "делу Бабченко". Также по мнению одного из нардепов "Народного фронта", партия создана "по идее россиян, чтобы объединить недовольных аттестацией ментов".

Расследование УП показывает, что партию многое связывает с Донецком и экс-правоохранителями, которые потеряли должности после смены власти. Однако прямые связи с чиновниками-беглецами и финансирование из России в открытых источниках не прослеживается.

Лидером партии является Александр Соловьев. Сам он рассказывает, что 20 лет работал в правоохранительных органах. Из биографии на сайте партии известно, что Соловьев начинал в Донецкой области в Красноармейском (ныне - Покровск) райотделе милиции.

Советником председателя партии является Григорий Мамка, которого обвиняют в провале расследования важных дел, в частности, о мошенничестве беглого олигарха Сергея Курченко.

Заместителем председателя партии является бизнесмен Александр Савченко.

Судя по партийным отчетам, размещенных на сайте НАПК, в 2017 году партия "Розумна сила" получила 1 миллион 366 тисяч гривень взносов. Из них 1,264 млн. - от физических лиц, преимущественно от заместителя председателя партии Александра Савченко. 102 тыс. поступило от юридических лиц. Вся сумма - от ООО "Аудиторская фирма Баланс", владелец которой – Владимир Купченко имеет донецкую регистрацию.

Упреки о российском финансировании заместитель председателя партии называет абсурдными и утверждает, что две проверки НАПК не обнаружили никаких нарушений.

Также он опровергает связи партийцев с беглыми экс-чиновниками. В частности, связь председателя партии Соловьева с его экс-начальником министром внутренних дел Виталием Захарченко.

Савченко говорит, что кадровый состав партии формировали не по принципу причастности к силовым органам.

Что касается идеологии партии, то он упоминает украиноцентризм. Объясняет партийными лозунгами необходимость внеблокового статуса государства. И не согласен, что это совпадает с месседжами Кремля.

Также он уверяет, что "Розумна сила" не участвует в акциях прямого действия. Вместо этого организует круглые столы и обсуждение проблем. И планирует идти на парламентские выборы.

Вот только откуда партия найдет достаточно денег для национальной избирательной кампании, объяснить не может.

Партия "Розумна сила" причастна также к проведению в ноябре 2017 года Форума нацменьшинств, который вызвал громкий скандал.

Мероприятие должно было пройти под эгидой "Розумной силы", но длился менее 20 минут. Его сорвали несколько "неизвестных в черном", которые называли форум "шабашем сепаратистов".

Информационную поддержку на начальном этапе деятельности партии оказывал телеканал Newsone.

Подробнее о результатах расследования относительно общественных объединений в Украине, которые Россия может использовать в своих целях, читайте в материале УП.

Как сообщалось, Борис Герман, подозреваемый в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко, на суде заявил, что сотрудничал с украинской контрразведкой и обнаруживал российских агентов.

По словам Германа, партия "Розумна сила" финансируется частным фондом Путина.

В партии подобные обвинения отвергают.