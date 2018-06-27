Адвокат Сенцова назвав маячнею скандальну заяву на конференції ОБСЄ

Адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе назвав "маячнею і провокацією" виступ чоловіка у військовій формі, який на конференції ОБСЄ в Києві заявив, що "особисто перевозив вибухівку для Олега Сенцова".

Про це 27 червня захисник написав на своїй сторінці у Facebook.

"Це, звичайно, повна маячня, тому що в матеріалах кримінальної справи ніколи не фігурувала інформація про бажання Олега взагалі купувати будь-що заборонене. А ось що Олег Сенцов хотів вагонами везти до Криму людей з "Правого сектора" - таке було", – заявляє Дінзе.

За його словами, "людина у військовій формі", ймовірно, "переплутала" Сенцова з іншим засудженим у цій справі кримчанином – Олексієм Чирнієм.

Чоловік у військовій формі розповідає на конференції ОБСЄ про нібито свій зв'язок з Олегом Сенцовим фото: радіо свобода

"Його (Чирнія – ред.) саме і звинуватили у придбанні вибухівки, при цьому це документально зафіксований факт. Чирній саме і звинувачував Олега у спільних діях щодо придбання вибухівки. Придбання відбувалося під наглядом співробітників ФСБ Росії", – стверджує Дінзе.

Він додав, що в цій справі, згідно з даними ФСБ Росії, "не було жодної людини, яка б могла збути Сенцову зброю або вибухові речовини".

Ситуацію прокоментувала у Facebook також перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Вона назвала скандальну заяву на конференції "вкидом у маси".

Напередодні ЗМІ повідомили, що 26 червня на конференції ОБСЄ в Києві чоловік у військовій формі заявив, що "особисто займався перевезенням вибухівки для Олега Сенцова".

Як повідомлялося, у вівторок на цю конференцію ОБСЄ українські прикордонники не пустили двох російських журналістів-пропагандистів: Євгена Примакова з телеканалу "Росія 24" і британку з Russia Today Полу Слієр.

"Крим. Реалії"