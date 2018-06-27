Адвокат Сенцова назвал бредом скандальное заявление на конференции ОБСЕ

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Среда, 27 июня 2018, 16:16

Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе назвал "бредом и провокацией" выступление мужчины в военной форме, который на конференции ОБСЕ в Киеве заявил, что "лично перевозил взрывчатку для Олега Сенцова".

Об этом 27 июня защитник написал на своей странице в Facebook.

"Это, конечно, полный бред, потому что в материалах уголовного дела никогда не фигурировала информация о желании Олега вообще покупать что-либо запрещенное. А вот что Олег Сенцов хотел вагонами везти в Крым людей из "Правого сектора" - такое было", - пишет Динзе.

По его словам, "человек в военной форме", вероятно, "перепутал" Сенцова с другим осужденным по этому делу крымчанином - Алексеем Чирнием.

 
Мужчина в военной форме рассказывает на конференции ОБСЕ о якобы своей связи с Олегом Сенцовым
фото: радио свобода

"Его (Чирния - ред.) как раз и обвинили в приобретении взрывчатки, причем это документально зафиксированный факт. Чирний как раз и обвинял Олега в совместных действиях по приобретению взрывчатки. Приобретение происходило под наблюдением сотрудников ФСБ России", - утверждает Динзе.

Он добавил, что в этом деле, по данным ФСБ России, "не было ни одного человека, который бы мог сбыть Сенцову оружие или взрывчатые вещества".

Ситуацию прокомментировала в Facebook также первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она назвала скандальное заявление на конференции "вбросом в массы".

Накануне СМИ сообщили, что 26 июня на конференции ОБСЕ в Киеве мужчина в военной форме заявил, что "лично занимался перевозкой взрывчатки для Олега Сенцова".

Как сообщалось, во вторник на эту конференции ОБСЕ украинские пограничники не пустили двух российских журналистов-пропагандистов: Евгения Примакова с телеканала "Россия 24" и британку с Russia Today Полу Слиер.

"Крым. Реалии"

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Темы: Сенцов ОБСЕ скандал
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