САП перевіряє НАБУ на фальсифікацію "бурштинової справи"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу про фальсифікацію детективом Національного антикорупційного бюро доказів у так званій "бурштиновій справі".

Про це повідомляє НАБУ.

"Згідно з ЄРДР, подібні відомості дійсно були внесені нещодавно з ініціативи САП", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що підставою стала заява обвинуваченого у "бурштиновій справі" нардепа від "Народного Фронту" Максима Полякова.

"Прокурори САП як процесуальні керівники супроводжували розслідування "бурштинової справи" на всіх етапах; разом із детективами проводили аналіз зібраної доказової бази перед відкриттям матеріалів провадження для ознайомлення стороні захисту, а отже несуть за неї рівноцінну відповідальність", – наголошують в НАБУ.

Заяви Полякова про нібито фальсифікацію доказів щодо нього в Бюро називають спробою "у будь-який спосіб уникнути відповідальності".

"Можемо запевнити, що стенограма аудіозапису, у достовірності якої сумнівається нардеп, є абсолютно коректною", – каже НАБУ, додаючи, що її можуть підтвердити прокурори, призначивши додаткову експертизу.

Також детективи зазначають, що стенегорама є лише одним з доказів, та стверджують, що доказова база "бурштинової справи" є обґрунтованою.

Раніше суд визнав Борислава Розенблата потерпілим у справі, заведеній ГПУ про нібито провокацію хабара у "бурштиновій справі".

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Самі нардепи заперечують причетність до злочину.

Слідчі опублікували аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

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