САП проверяет НАБУ на фальсификацию "янтарного дела"

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело о фальсификации детективом Национального антикоррупционного бюро доказательств в так называемом "янтарном деле".

Об этом сообщает НАБУ.

"Согласно ЕРДР, подобные сведения действительно были внесены недавно по инициативе САП", – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что основанием стало заявление обвиняемого в "янтарном деле" нардепа от "Народного Фронта" Максима Полякова.

"Прокуроры САП как процессуальные руководители сопровождали расследование "янтарного дела" на всех этапах; вместе с детективами проводили анализ собранной доказательной базы перед открытием материалов производства для ознакомления стороне защиты, а следовательно несут за ее равноценную ответственность", – отмечают в НАБУ.

Заявления Полякова о якобы фальсификации доказательств против него в Бюро называют попыткой "в любой способ избежать ответственности".

"Можем заверить, что стенограмма аудиозаписи, в достоверности которой сомневается нардеп, является абсолютно корректной", – говорит НАБУ, добавляя, что ее могут подтвердить прокуроры, назначив дополнительную экспертизу.

Также детективы отмечают, что стенегорама является лишь одним из доказательств, и утверждают, что доказательная база "янтарного дела" является обоснованной.

Ранее суд признал Борислава Розенблата потерпевшим в деле, заведенном ГПУ про якобы провокацию взятки в "янтарном деле".

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Сами нардепы отрицают причастность к преступлению.

Следователи опубликовали аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения и добычи янтаря и освобождение от налогов лиц, которые ввозят в Украину оборудования для промышленной добычи янтаря.

Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по прозвищу "Катерина".

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