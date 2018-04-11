Розенблата визнали потерпілим у справі, яку ГПУ розслідує проти НАБУ

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання захисту Борислава Розенблата і визнав потерпілим у справі, заведеній ГПУ про нібито провокацію хабаря у "бурштиновій справі".

Про це йдеться у копії ухвали суду, яку має у розпорядженні "Українська правда".

Згідно з документом, суд зобов’язав скасувати постанову слідчого ГПУ Григоришина Р.М. від 19 жовтня 2017 року по кримінальному провадженню № 420170000000002187 про відмову визнати Розенблата потерпілим, а слідчого виконати вимоги частини 2 статті 55 Кримінально-процесуального кодексу.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Як пояснив УП адвокат Розенблата Олексій Шевчук, за скаргою захисту, було внесено до ЄРДР справу про провокацію хабаря, яку розслідує Генпрокуратура.

Шевчук уточнив, що цим рішенням Печерський суд визнав Розенблата потерпілим у цій справі.

За словами Шевчука, таким чином, ГПУ веде справу проти співробітників НАБУ. Щоправда він відмовився відповідати на питання про те, чи є підозрювані у справі.

Згідно зі частиною 2 статею 55 КПК права і обов’язки потерпілого визнаються з моменту подання заяви про вчинення кримінального правопорушення або заяви про залучення оособи до провадження як потерпілого.

"Українська правда" звернулася до НАБУ з питанням, чи вплине це рішення на справу щодо Розенблата, якого звинувачують в отриманні 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі опублікували аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні. Тепер їм інкримінують лише отримання хабара.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".