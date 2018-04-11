Розенблата визнали потерпілим у справі, яку ГПУ розслідує проти НАБУ

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання захисту Борислава Розенблата і визнав потерпілим у справі, заведеній ГПУ про нібито провокацію хабаря у "бурштиновій справі".

Про це йдеться у копії ухвали суду, яку має у розпорядженні "Українська правда".

Згідно з документом, суд зобов’язав скасувати постанову слідчого ГПУ Григоришина Р.М. від 19 жовтня 2017 року по кримінальному провадженню № 420170000000002187 про відмову визнати Розенблата потерпілим, а слідчого виконати вимоги частини 2 статті 55 Кримінально-процесуального кодексу.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Як пояснив УП адвокат Розенблата Олексій Шевчук, за скаргою захисту, було внесено до ЄРДР справу про провокацію хабаря, яку розслідує Генпрокуратура.

Шевчук уточнив, що цим рішенням Печерський суд визнав Розенблата потерпілим у цій справі.

За словами Шевчука, ГПУ веде справу проти співробітників НАБУ. Щоправда він відмовився відповідати на питання про те, чи є підозрювані у справі. Шевчук також впевнений, що

Згідно зі частиною 2 статею 55 КПК права і обов’язки потерпілого визнаються з моменту подання заяви про вчинення кримінального правопорушення або заяви про залучення оособи до провадження як потерпілого.

"Українська правда" звернулася до НАБУ з питанням, чи вплине це рішення на справу щодо Розенблата.

Водночас у НАБУ наголосили, що визнання Розенблата потерпілим не вплине на їхнє розслідування.

"Теза про те, що визнання особи потерпілим у кримінальному провадженні, зокрема за фактом провокації підкупу, є свідченням доведеності вини у злочинному заподіянні цій особі моральної, фізичної або майнової шкоди, є помилковою", - зазначили в НАБУ.

"Отримання особою статусу потерпілого на стадії досудового розслідування безпосередньо пов’язане з принципом змагальності та створює умови для невідкладної реалізації відповідних процесуальних прав та обов’язків", - наголосили в НАБУ.

Крім того, там зазначили, що таке рішення під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, на відміну від стадії судового розгляду, не переслідує мету вирішення справи по суті та не передбачає дослідження усіх обставин справи.

"Вирішення справи по суті, у тому числі визнання особи винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, не є завданням стадії досудового розслідування. Отже, будь-які твердження про винуватість особи на цьому етапі кримінального провадження, є передчасними та суперечать конституційному принципу презумпції невинуватості", - додали в НАБУ.

Розенблата звинувачують в отриманні 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі опублікували аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні. Тепер їм інкримінують лише отримання хабара.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".