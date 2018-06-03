Провідні німецькі політики не планують їхати на ЧС-2018 в Росії

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Неділя, 3 червня 2018, 06:12

У багатьох провідних політиків Німеччини - президент, голова МЗС, голова Бундестагу, віце-канцлера - поки немає планів на чемпіонат світу з футболу в Росію.

Про це в неділю, 3 червня, повідомляє тижневик Bild am Sonntag, передає DW.

Так, голова Бундестагу Вольфганг Шойбле на запит видання відповів негативно.

Поки немає планів на поїздку в РФ також у президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмайєра, міністра закордонних справ країни Хайко Маса, і віце-канцлера, міністра фінансів Олафа Шольца, повідомили газеті їх офіційні представники.

Поки невідомо, чи приїде в РФ канцлер Німеччини Ангела Меркель. Її представник заявила Bild am Sonntag, що про плани поїздок глави німецького уряду, як правило, повідомляється за тиждень до їх здійснення: "Це стосується і даного випадку".

Водночас міністр внутрішніх справ ФРН Хорст Зєєхофер, який відповідає і за спорт, розповів виданню про намір подивитися наживо один з матчів німецької збірної, "якщо дозволить робочий графік".

Разом з тим, видання опублікувало результати опитування, проведеного соціологічним інститутом Emnid. Згідно з  дослідженням, 62 відсотки респондентів виступили за те, щоб провідні німецькі політики відвідали ЧС-2018 в Росії. 30 відсотків висловилися проти.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року розпочнеться 14 червня, а матчі пройдуть на 12 стадіонах в 11 містах Росії.

Федерація футболу України заявила, що не проводитиме акредитації вітчизняних журналістів для висвітлення фінальної частини ЧС-2018.

Також повідомлялося, що Національна громадська телекомпанія України не транслюватиме Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться влітку в Росії.

Раніше ФІФА заблокувала жителям анексованого Криму онлайн-купівлю квитків на Чемпіонат світу з футболу 2018, який відбудеться в Росії.

Державна прикордонна служба вкотре порадила українським футбольним уболівальникам не їхати в Росію на матчі Чемпіонату світу з футболу.

Британська влада пропонувала колективний бойкот Мундіалю в Росії. Через отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля в Лондоні офіційні особи Британії відмовились їхати на чемпіонат в РФ.

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов та міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликали уболівальників, а особливо учасників АТО, не їхати на Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росію.

Президент Петро Порошенко висловлював думку, що українські вболівальники самі мають вирішити, чи їхати їм на Чемпіонат світу з футболу в країну, яка здійснює військову агресію проти України.

Теми: Німеччина чемпіонат світу Росія футбол
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