Провідні німецькі політики не планують їхати на ЧС-2018 в Росії

У багатьох провідних політиків Німеччини - президент, голова МЗС, голова Бундестагу, віце-канцлера - поки немає планів на чемпіонат світу з футболу в Росію.

Про це в неділю, 3 червня, повідомляє тижневик Bild am Sonntag, передає DW.



Так, голова Бундестагу Вольфганг Шойбле на запит видання відповів негативно.

Поки немає планів на поїздку в РФ також у президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмайєра, міністра закордонних справ країни Хайко Маса, і віце-канцлера, міністра фінансів Олафа Шольца, повідомили газеті їх офіційні представники.

Поки невідомо, чи приїде в РФ канцлер Німеччини Ангела Меркель. Її представник заявила Bild am Sonntag, що про плани поїздок глави німецького уряду, як правило, повідомляється за тиждень до їх здійснення: "Це стосується і даного випадку".



Водночас міністр внутрішніх справ ФРН Хорст Зєєхофер, який відповідає і за спорт, розповів виданню про намір подивитися наживо один з матчів німецької збірної, "якщо дозволить робочий графік".



Разом з тим, видання опублікувало результати опитування, проведеного соціологічним інститутом Emnid. Згідно з дослідженням, 62 відсотки респондентів виступили за те, щоб провідні німецькі політики відвідали ЧС-2018 в Росії. 30 відсотків висловилися проти.



Чемпіонат світу з футболу 2018 року розпочнеться 14 червня, а матчі пройдуть на 12 стадіонах в 11 містах Росії.

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