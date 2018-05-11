ЧС 2018 у Росії: українським фанам радять вболівати вдома

Державна прикордонна служба вкотре радить українським футбольним уболівальникам відмовитися від поїздки в Росію на матчі Чемпіонату світу з футболу.



Про це розповів спікер Держприкордонслужби Олег Слободян в ефірі телеканалу UATV.

"Моя позиція залишається незмінною: незалежно від того, які заходи проводяться на території країни-агресора, українським уболівальникам там робити нічого", – наголосив він.

На думку Слободяна, "це логічно та правильно, і йдеться тут не так про патріотизм, як про повагу й пам’ять до тих людей, які загинули за ці роки саме від російської зброї і від агресії РФ".

"Тому головна рекомендація для уболівальників – уболівати вдома і не їхати на територію Росії", – заявив помічник голови ДПСУ.

Слободян нагадав про додаткові ризики для самих людей:

"Починаючи з того, що їх там намагатимуться завербувати, та закінчуючи затриманнями за будь-яке порушення, використовуючи аргументи як вербування", – пояснив спікер.

Також Слободян розповів про те, як у Держприкордонслужбі триває підготовка до прийняття уболівальників на фінал Ліги чемпіонів УЄФА, який проведуть у Києві:

"Ми спільно з підрозділами МВС, Нацгвардією, Нацполіцією готуємо комплекс заходів щодо забезпечення, з одного боку, законності під час пропуску уболівальників, а з іншого – щоби це все відбувалося на високому рівні безпеки".

За його словами, тільки в Борисполі очікують близько 100 чартерних рейсів і понад 20 тис. уболівальників, які прилітають цими рейсами.

"Тому рівень безпеки буде дуже високим", – наголосив Слободян.

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Британська влада пропонувала колективний бойкот Мундіалю в Росії. Через отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля в Лондоні офіційні особи Британії відмовились їхати на чемпіонат в РФ.

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Крім того, ФФУ відмовилася від своєї квоти на придбання квитків на матчі ЧС-2018.

ФІФА заблокувала жителям анексованого Росією Криму онлайн-купівлю квитків на Чемпіонат світу з футболу 2018, який відбудеться в РФ.

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Президент Петро Порошенко висловлював думку, що українські вболівальники самі мають вирішити, чи їхати їм на Чемпіонат світу з футболу в країну, яка здійснює військову агресію проти України.