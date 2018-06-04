Архієпископ Климент спробує відвідати Сенцова, який голодує понад 20 днів

Архієпископ сімферопольський і кримський Клімент відбув до російської колонії "Білий ведмідь", аби побачити ув’язненого українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомляє 4 червня прес-центр Київської патріархії Української православної церкви Київського патріархату .

"У п‘ятницю, 1 червня, патріарх київський і всієї Руси-України Філарет підписав лист до начальника колонії "Білий ведмідь" м. Лабитнангі у Росії, де утримується політичний в‘язень Олег Сенцов. У листі йдеться про надання можливості архієпископу Сімферопольському і Кримському Кліменту (Кущу) відвідати ув‘язненого для виконання пастирських обов‘язків", – інформує УПЦ КП.

"З благословення патріарха Філарета архієпископ Клімент відбув до місця утримання Олега Сенцова", – додає церква.

УПЦ КП просить усіх про молитву за Олега Сенцова та успішне звершення розпочатої владикою Кліментом доброї справи.

Як повідомлялося, Олег Сенцов голодує з 14 травня, висуваючи умову звільнити усіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

В Україні та світі пройшли акції на підтримку і за звільнення Сенцова й інших політичних в’язнів Кремля.

Міністерство охорони здоров'я України закликало керівництво Росії допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів.

Матері Олега Сенцова й Олександра Кольченка звернулися до президента Петра Порошенка з проханням про якнайшвидше сприяння у звільненні синів.

А посольство України в Австрії закликало тамтешні медіа порушити питання Сенцова під час візиту російського президента Володимира Путіна.