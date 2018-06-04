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У Савченко заявили, що результати детектора брехні від СБУ – брехня

Понеділок, 4 червня 2018, 14:20

Віра Савченко звинуватила Службу безпеки України у поширенні неправдивих результатів тестування її сестри Надії на поліграфі.

Про це вона повідомила в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами Віри Савченко, адвокати її сестри дійшли висновку, що, по-перше, питання були не для поліграфа, а для звинувачення. Окрім того, силовики відмовились долучати до тесту на детекторі питання від захисту.

"І зараз вони видають нам черговий фейк", - наголошує вона.

На думку Віри Савченко, СБУ зробила це повідомлення саме зараз, бо адвокати Надії збираються просити про повторне проходження нею детектора брехні.

"Я думаю, що це робота на випередження. Тут же (підозріло швидко - ред.) в них з'явилися результати попереднього поліграфа", - каже вона.

За словами Віри Савченко, зараз її сестра намагається взяти нового помічника, оскільки попередніх до неї не пускають, а в неї накопичилося багато звернень.

"Надія взяла зараз помічника, яка точно не фігурує ні в якій справі, свідком, потерпілою чи заколотником", - повідомляє Віра.

Але, зазначає вона, цю кандидатуру ще треба узгодити з СБУ, яка може і відмовити.

Водночас у Facebook Віра припустила, що "результатами поліграфа Надії Савченко Пєтя&ko відволікає Вашу увагу від непроголосованого антикорупційного суду, можливого розпуску ВР та фейково-провальної і позорної на весь світ "спец"-операції "Бабченко ЖИВ".

Як повідомляла раніше СБУ, детектор брехні підтвердив щирі наміри народного депутата Надії Савченко здійснити повалення конституційного ладу в Україні та її готовність піти на злочини, щоб захопити державну владу.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко НадіяСБУ
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