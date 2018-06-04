Поліграф підтвердив: Савченко готувала насильницький переворот - СБУ

Детектор брехні підтвердив щирі наміри народного депутата Надії Савченко здійснити повалення конституційного ладу в Україні та її готовність піти на злочини, щоб захопити державну владу.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Результати дослідження показали, що "Савченко обговорювала плани насильницького повалення конституційного ладу, брала участь у незаконних діях з поваленням конституційного ладу та особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу".

Також поліграф підтвердив, що нардеп обговорювала плани та готувалась до збройного захоплення влади, для чого підшукувала та перевозила зброю.

Зазначають, що свої плани Савченко обговорювала з Володимиром Рубаном (підозрюваний у підготовці теракту керівник центру звільнення полонених "Офіцерський корпус"), Олександром Захарченком ( так званий глава "ДНР"), Олександром Тимофєєвим (так званий "міністр доходів і зборів ДНР").

Зокрема, вона обговорювала зі спільниками плани вбивства керівників держави і особисто розподіляла ролі в замахах.

"Нею був розроблений чіткий план вбивства керівників держави, вона домовлялася зі спільниками, хто і що має робити під час замаху на вбивство керівників держави", - йдеться в повідомленні.

Поліграф також засвідчив, що Савченко готувалася здійснити теракт в "Урядовому кварталі" та будівлі Верховної Ради.

Проте експерти не отримали позитивних відповідей на питання: чи бажала Савченко змінити владу в Україні в конституційний спосіб, чи вважає вона діяльність Президента України, народних депутатів України, Прем’єр-міністра України, Секретаря РНБО, членів Кабінету Міністрів України, керівників політичних партій злочинною?

Повідомляється, що у зв’язку з протидією Савченко проведенню експертизи з використанням поліграфу комісія не змогла поставити нардепу всі запитання, а проведення експертизи було припинене.

Савченко проходила допит на поліграфі: він розпочався 13, а завершився 17 квітня.

Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Слідство призначило 13 експертиз зброї, боєприпасів, вибухових речовин, відео- та аудіоматеріалів, виступів і публічних закликів, зокрема й комісійну судово-психологічну експертизу щодо Савченко.

11 травня від Савченко пішли її обидва адвокати – Олег Соловей та Дмитро Бугай.

На суді 14 травня Савченко заявила, що відмовилась від 4 адвокатів: Солов’я, Бугая, Грищенюка та Шадріна і попросила державного адвоката. Їй надали адвоката Юлію Ткач. Згодом Савченко найняла ще двох адвокатів - Олександра Шадріна і Костянтина Глобу.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

15 травня Шевченківський райсуд Києва продовжив арешт Савченко на 60 діб, до 13 липня. Захист подав апеляцію, але програв її.

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