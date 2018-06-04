В ОБСЄ вимагають, щоб у Росії переглянули справу Сенцова

Організація з безпеки і співробітництва в Європі закликала російську владу звільнити незаконно засудженого українського кінорежисера Олега Сенцова.

Про це йдеться у листі представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлема Дезіра до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, повідомляє "Укрінформ".

"Я закликаю російське керівництво переглянути справу Сенцова та негайно його звільнити", - заявив представник ОБСЄ.

Він додав, що ув’язнення українського режисера необґрунтоване.

Дезіра зазначив, що стурбований погіршенням стану здоров'я Сенцова, у тому числі, психологічного, після початку голодування у знак протесту.

Як повідомлялося,незаконно засуджений в Росії український кінорежисер Олег Сенцов продовжує голодування під наглядом медиків та отримує підтримуючу терапію - йому роблять внутрішньовенні ін'єкції.

Раніше двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан відзначала, що Сенцову, який оголосив голодування 14 травня, кожен день колють літр глюкози.

Сестра Сенцова також розповіла, що знаходиться на зв'язку з українськими політиками, "але поки ніякого прогресу не бачить".

Також Каплан заявила, що "марно переконувати Сенцова відмовитися від голодування, яке він розпочав, щоб домогтися від російської влади звільнення українських політв'язнів".

31 травня екс-кандидатка в президенти Росії Ксенія Собчак повідомила, що їй вдалося поговорити з українським політв'язнем Олегом Сенцовим і дізнатися про стан його здоров'я.

"Випало два зуба… Худий і блідий", – писала вона тоді в Твіттері.

Як повідомлялося, 14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

1 і 2 червня в різних містах світу проходила глобальна кампанія за звільнення в'язнів Кремля.

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