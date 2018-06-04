У Росії вже кілька людей оголосили голодування на підтримку Сенцова

Кілька росіян публічно оголосили голодування на підтримку незаконно засудженого в РФ українського кінорежисера Олега Сенцова, який теж голодує вже три тижні з вимогою до російської влади звільнити українських політв'язнів.

Почав цю акцію журналіст видання "Русский репортер" Олександр Буртин.

"Я розумію, що там люди реально ризикують життям (Сенцов і голодуючий на його підтримку інший український політв'язень Олександр Кольченко - УП), а я нічим не ризикую. Але це хоч якась агресивна дія, а не вимушене спостереження за чужим умиранням. Принаймні почуття голоду перебиває почуття сорому", - пише Буртин у Facebook.

Його прикладу послідував педагог-мультиплікатор Євген Кабаков.

"Вчора, 2 червня, з самого ранку, я приєднався до голодування на підтримку Олега Сенцова. По стопах Шури Буртина. Але турбуватися сильно за мене не варто. Днів 20, я думаю, спокійно протримаюся, а там подивимося", - пише він в соцмережі.

Також до акції приєдналася журналістка Анастасія Дмитрієва.

"Оголошую голодування на підтримку Олега Сенцова. Це акт солідарності і виразу поваги Олегу. Хочу, як вмію і як можу, підтримати його по-людськи і залучити до нього додаткову увагу людей", - пояснює вона своє рішення.

До голодування на підтримку Сенцова приєдналася також Олена Стальгорова.

"Вона, правда, по-християнськи називає її постом - що, звичайно, більш правильно", - коментує її рішення Буртин.