У Росії вже кілька людей оголосили голодування на підтримку Сенцова
Кілька росіян публічно оголосили голодування на підтримку незаконно засудженого в РФ українського кінорежисера Олега Сенцова, який теж голодує вже три тижні з вимогою до російської влади звільнити українських політв'язнів.
Почав цю акцію журналіст видання "Русский репортер" Олександр Буртин.
"Я розумію, що там люди реально ризикують життям (Сенцов і голодуючий на його підтримку інший український політв'язень Олександр Кольченко - УП), а я нічим не ризикую. Але це хоч якась агресивна дія, а не вимушене спостереження за чужим умиранням. Принаймні почуття голоду перебиває почуття сорому", - пише Буртин у Facebook.
Його прикладу послідував педагог-мультиплікатор Євген Кабаков.
"Вчора, 2 червня, з самого ранку, я приєднався до голодування на підтримку Олега Сенцова. По стопах Шури Буртина. Але турбуватися сильно за мене не варто. Днів 20, я думаю, спокійно протримаюся, а там подивимося", - пише він в соцмережі.
Також до акції приєдналася журналістка Анастасія Дмитрієва.
"Оголошую голодування на підтримку Олега Сенцова. Це акт солідарності і виразу поваги Олегу. Хочу, як вмію і як можу, підтримати його по-людськи і залучити до нього додаткову увагу людей", - пояснює вона своє рішення.
До голодування на підтримку Сенцова приєдналася також Олена Стальгорова.
"Вона, правда, по-християнськи називає її постом - що, звичайно, більш правильно", - коментує її рішення Буртин.
Як повідомлялося, незаконно засуджений в Росії український кінорежисер Олег Сенцов продовжує голодування під наглядом медиків та отримує підтримуючу терапію - йому роблять внутрішньовенні ін'єкції.
Раніше двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан відзначала, що Сенцову, який оголосив голодування 14 травня, кожен день колють літр глюкози.
Сестра Сенцова також розповіла, що знаходиться на зв'язку з українськими політиками, "але поки ніякого прогресу не бачить".
Також Каплан заявила, що "марно переконувати Сенцова відмовитися від голодування, яке він розпочав, щоб домогтися від російської влади звільнення українських політв'язнів".
31 травня екс-кандидатка в президенти Росії Ксенія Собчак повідомила, що їй вдалося поговорити з українським політв'язнем Олегом Сенцовим і дізнатися про стан його здоров'я.
"Випало два зуба… Худий і блідий", – писала вона тоді в Твіттері.
Як повідомлялося, 14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.
1 і 2 червня в різних містах світу проходила глобальна кампанія за звільнення в'язнів Кремля.
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