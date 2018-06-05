Акції на підтримку Сенцова пройшли у більш ніж 80-ти містах світу

Акції #SaveOlegSentsov з вимогою звільнити незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова пройшли у більш ніж 80-ти містах на різних континентах.

Про це повідомила голова правління Центру захисту громадянських свобод Олександра Матвійчук у facebook.

За її словами, акції відбулись навіть там, де не планувались.

"У багатьох містах, де демонстрації не були заплановані, люди вийшли на одиночні пікети. Звільнити Олега Сенцова та інших політв’язнів закликали європейські та американські політики. Про це написали закордонні медіа. Масштаби глобальної акції #SaveOlegSentsov вражають. Це вже більше 80-ти міст на різних континентах", - повідомила Матвійчук.

При цьому у самій Росії відбулися ряд затримань учасників акцій.

"На жаль, вже є перші адміністративні арешти. Активістів Асана Мумджи та Марію Кожеватову, яких взяли із плакатом в підтримку Олега Сенцова у Санкт-Петербурзі, засудили до 9-ти та 15-ти діб арешту за порушення порядку проведення публічних заходів", - повідомила правозахисниця.

"Паралельно усі ці дні триває невидима адвокаційна робота. Наші друзі та партнери працюють в Брюсселі, Берліні, Парижі, Вашингтоні, Торонто, Ватикані та інших містах. Завдяки вашим зусиллям вони можуть сміливо говорити, що звільнення Олега Сенцова та інших політв’язнів вимагають люди по всьому світу" - додала вона

"Це цілком і повністю заслуга ініціативних груп акцій #SaveOlegSentsov у різних містах, які підставили своє плече та витягнули їх організацію у доволі стислі терміни", - підкреслила Матвійчук .

Як повідомлялося, Олег Сенцов, затриманий в Криму у 2014 році та засуджений до 20 років за "підготовку теракту", голодує з 14 травня.

Він висунув умову звільнити усіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

В Україні та світі пройшли акції на підтримку і за звільнення Сенцова й інших політичних в’язнів Кремля.

Міністерство охорони здоров'я України закликало керівництво Росії допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів.

Матері Олега Сенцова й Олександра Кольченка звернулися до президента Петра Порошенка з проханням про якнайшвидше сприяння у звільненні синів.

А посольство України в Австрії закликало тамтешні медіа порушити питання Сенцова під час візиту російського президента Володимира Путіна.

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