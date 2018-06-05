Сущенко намагався з'ясувати, чи буде наступ на Маріуполь – ЗМІ РФ

Українського журналіста Романа Сущенка в Росії засудили до 12 років колонії нібито за спробу з'ясувати можливість нового наступу бойовиків "ДНР" на Маріуполь.



Про це пише російське видання "Коммерсант".



За даними "Ъ", слідство ФСБ РФ вважає, що свою відпустку Сущенко, який прилетів у вересні 2016 року з Парижа до Москви до двоюрідного брата, використовував не лише для зустрічей із родичем, але й збору інформації.



Нібито випускник військового училища Сущенко, який мав звання полковника, працював на українську розвідку під прикриттям журналіста. Його, за версією слідства, цікавили структурні подробиці Росгвардіі, створеної незадовго до цього.



Крім того, як вважають у ФСБ, Сущенко намагався з'ясувати у колишніх російських військових, можливий чи ні новий наступ т.зв. "ДНР" на Маріуполь.



"Перший наступ – у серпні 2014 року – призвів до фактичного розгрому українських військ, у результаті якого ополченці ледь не отримали вихід до моря", – стверджує видання.



Як вважають знайомі журналіста, ФСБ було заздалегідь відомо про військове минуле Сущенка, що і послужило приводом для встановлення за ним спостереження.



Громадський захисник Марк Фейгін, недавно позбавлений статусу адвоката в РФ, подробиці справи розголошувати відмовився, пославшись на її секретність.



Він заявив, що оскаржить вирок, але особливих надій на його перегляд не відчуває: "Я вважаю, що ця справа політична – і тому судової перспективи для захисту не має".



"Але зараз, коли озвучено вирок, відкрилися можливості для обміну Романа Сущенка на журналіста Вишинського, який притягнутий до кримінальної відповідальності в Україні. Я вважаю, що це потрібно зробити негайно, щоб вирішити проблему компромісом", – заявив Фейгін.



Адвокат Вишинського Андрій Доманський також не виключає обміну.



Головред "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський був затриманий в Києві 15 травня і звинувачений у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).



Минулої п'ятниці Вишинський, у якого було подвійне громадянство – Росії й України, вирішив відмовитися від останнього, подавши відповідну заяву на ім'я президента Петра Порошенка.