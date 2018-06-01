Вишинський сподівається на обмін після відмови від громадянства України

Директор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський впевнений, що вихід із українського громадянства може допомогти йому стати претендентом для обміну заручниками.

Про це він сказав під час виступу у залі суду, де розглядалася апеляція щодо зміни йому запобіжного заходу.

Так, оголошуючи про свій намір відмовитися від громадянства України, Вишинський зазначив, що очевидно співробітники Служби безпеки шукають можливості для звільнення українців, які перебувають за гратами в Росії.

"Мені шкода, що для звільнення українців, які відбувають покарання на території РФ, не можна знайти єдиного політичного рішення, тому треба проводити різні спецоперації СБУ для того, щоб знайти собі жертву для обміну", - заявив директор "РИА Новости Украина".

Він додав, що йому відомо, його його мати вже покинула територію України, тому у правоохоронців немає козирів проти нього.

"Люба СБУ, якщо вам потрібна була жертва для обміну, то не треба було робити так багато зусиль, задіювати такий великий ресурс, проводити обшуки у моїх стареньких батьків та в офісах, і допитувати десятки людей, з котрими я був пов'язаний", - сказав Вишинський.

Він додав, що можна було просто з ним зв'язатися і все пояснити, а не "демонструвати рівень своїх можливостей".

Вишинський розповів, що багато роздумував про своє рішення, знаходився у важкому моральному стані, і прийшов до висновку, що допити його рідних та знайомих, це такі собі тортури проти нього, аби домогтися стати об'єктом для обміну.

Також він зазначив, що йому шкода йти на цей важкий крок і покидати країну, у якій він народився і виріс ,а також подякував президенту Росії Володимиру Путіну та канцлеру Німеччини Ангелі Меркель за підтримку та увагу до його справи.

Крім того Вишинський висловив думку, що такий крок поставить під сумнів взагалі "всю цю спецоперацію" проти нього.

Адвокат директора "РИА Новостей Украина" Андрій Доманський розповів "Українській правді", що рішення про вихід з громадянства України його підзахисний ухвалив прямо у залі суду, коли побачив упереджене ставлення колегії судів.

Зокрема, за його словами, це проявилось у тому, що Вишинському не дозволили перебувати поряд із адвокатами під час судового засідання.

Він зазначив, що у зв'язку з цим, захисники подали заяву про відвід колегії судів, але і вона була відхилена.

"Я думаю, це було останнім для ухвалення Кирилом відповідного рішення щодо виходу із громадянства України і його підписана заява буде подана до адміністрації президента України у понеділок, де буде офіційно зареєстрована", - сказав Доманський.

"Він зробив те, заради чого був затриманий - став об'єктом обміну. Він це розуміє", - додав адвокат.

На думку захисника, це прикре рішення, оскільки у подальшому може бути використане проти України.

Також Доманський додав, що захист не сподівався на те, що суд відпустить Вишинського з-під варти, оскільки все було заздалегідь зрозуміло.

За його словами, наразі проводиться ряд слідчих дій, допити, на які адвокати не допускаються.

Крім того, він додав, що допитуються люди з оточення Вишинського, яким ставлять "складні питання", а також йому не дозволяють бачитися з рідними.

Захисник зазначив, що його підзахисний спілкується виключно з адвокатами, через що написав скаргу до уповноваженого з прав людини в Україні, а також висловив побоювання за своє життя.

Адвокат пояснив, що Вишинський вважає, що його можуть фізично ліквідувати, але хто саме може це зробити, уточнювати не став.

Раніше повідомлялося, що головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський під час засідання суду у його справі заявив, що виходить з українського громадянства і звернувся до президента РФ Володимир Путіна за захистом.

Також вказувалося, що апеляційний суд Херсонської області відмовив стороні захисту у зміні запобіжного заходу для головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

Керівнику "РИА Новости Украина" оголосили про підозру у державній зраді. Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці. Захист подав апеляцію.