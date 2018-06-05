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Адвокати Вишинського й Сущенка не виключають обміну журналістів

Вівторок, 5 червня 2018, 09:11
Адвокати Вишинського й Сущенка не виключають обміну журналістів
"Коммерсант"

Адвокат головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського Андрій Доманський не виключає його обмін на засудженого в РФ українського журналіста Романа Сущенко.

"Ми не виключаємо цього", – сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

"Кирило Вишинський зробив у п'ятницю відповідну заяву, він розуміє, що є "предметом" для обміну, що це була спецоперація, підготовлена ​​під певний момент. Ми добре це бачимо. Кирило й прийняв рішення про вихід із громадянства України, виходячи з цієї позиції", – визнав адвокат.

Доманський зазначив, що 4 червня в Адміністрацію президента було відправлено поштою заяву про вихід Вишінского з громадянства України.

"І ми додатково хочемо зафіксувати її відправлення на місці в АП вручну. Ми б не хотіли, щоб вона десь там "загубилася". Крім того, нагадаю, що Кирило Вишинський зробив офіційну заяву про вихід з громадянства України під час засідання суду, і вона була озвучена через ЗМІ", – вказав адвокат.

У свою чергу, адвокат засудженого в Росії українського журналіста Марк Фейгін у понеділок теж не виключив обміну Сущенка на арештованого в Україні Вишинського.

"Зараз, коли пролунав вирок, відкрилися можливості для обміну Романа Сущенка на журналіста Вишинського, який притягнутий до кримінальної відповідальності в Україні. І я вважаю, що потрібно зробити це негайно, щоб вирішити цю проблему компромісом", – заявив він.

"Наскільки мені відомо, Москва справді бажає отримати Вишинського на батьківщину, таке ж бажання українське керівництво висловлює щодо Романа Сущенка", – сказав Фейгін.

При цьому він наголосив, що обмін Сущенка та Вишинського "залежить від Москви, а не від Києва".

В інтерв'ю "Укрінформу" Фейгін також зазначив, що "Вишинський – один з можливих варіантів" обміну.

"Думаю, зараз, під час Чемпіонату світу з футболу, будуть різні багатосторонні консультації. Ймовірно, Романа відвідають оперативники з ФСБ, які зроблять йому певні пропозиції", – сказав захисник українця.

"Після цього приходити з консультаціями до Сущенка буде Геннадій Брескаленко, я. Ми будемо докладно обговорювати різні деталі, погоджувати різні питання. Це щоб у супротивної сторони не було спокуси влаштувати якусь розводку", – заявив Фейгін.

4 червня Московський міськсуд засудив українського журналіста Сущенка до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство (ст. 276 КК РФ). Про затримання українця в Москві стало відомо в жовтні 2016 року.

Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у державній зраді (ч.1 ст.111 ККУ). 17 травня Херсонський міськсуд обрав Вишинському запобіжний захід у вигляді арешту до 13 липня. Апеляційний суд Херсонської області 1 червня відмовив йому у зміні запобіжного заходу.

Головний пропагандист Кремля, гендиректор інформагентства "Россия сегодня" Дмитро Кисельов теж допускав обмін Вишинського на українських політв'язнів Кремля.

Теми: Сущенкополітв'язніЗМІмедіаРосія
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