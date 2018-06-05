Українські виборці готові провести в парламент 8 політичних сил, серед них в лідери вибивається партія Юлії Тимошенко ВО "Батьківщина".

Про це свідчать дані опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

В опитуванні йдеться, що серед політичних партій найбільше голосів тих, хто піде на вибори, отримали б партія "Батьківщина" (12,6%) та партія "Громадянська позиція" (10,7%).

Далі йдуть – партія "Опозиційний блок" (8,5%), Політична партія "За Життя" (8,1%), Радикальна Партія Олега Ляшка (7,9%), Блок Петра Порошенка "Солідарність" (7,8%).

Імовірно, можуть, подолати виборчий бар’єр також Об’єднання "Самопоміч" (5,1%) та нещодавно зареєстрована партія "Слуга народу" (5,0%).

Скрішот: Виборчі рейтинги: травень-2018

За даними дослідження, 65% опитаних сказали, що скоріше за все готові брати участь у виборах до Верховної Ради України, тоді як 19% - не налаштовані брати участі у виборах.

Повідомляється, що теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Дослідження проводилося з 19 по 25 травня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та ОРДЛО.

Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років.

За даними дослідження, яке у березні проводилося Соціологічною групою "Рейтинг", до Верховної ради мали б можливість пройти сім політичних партій, на першому місці з яких ВО "Батьківщина".

Раніше повідомлялося, що згідно з опитуванням компанії "Соціс", сім політичних партій можуть пройти до Верховної Ради, найбільше голосів набирають ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко, партія "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та партія "Слуга Народу" Володимира Зеленського.

В іншому опитуванні "Соціса" Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко очолює президентський рейтинг, її підтримує 8,9% опитаних респондентів. Водночас за Петра Порошенка проголосували б 7,9% опитаних.

Також результати опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчили про те, що якби вибори до парламенту відбувалися в квітні, то найбільше б українці підтримали партію "ВО "Батьківщина".

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