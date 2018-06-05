Сенцов написав листа лідерам "Великої сімки"

Український політв'язень, кінорежисер Олег Сенцов, який 23-й день голодує у російській в'язниці, написав листа лідерам країн "Великої сімки".

Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на копію листа, отриману від сестри політв'язня Наталі Каплан.

У ньому Олег закликає країни G7 не зосереджуватися тільки на ньому в питанні звільнення українських політв'язнів.

"Шановні панове! Дякую Вам велике за те, що ви і ваші країни робите для України. Нам ще багато належить зробити самим і з вашою допомогою. Наприклад, перемогти в цій гібридної війні з нашим ворогом. З приводу ситуації з українськими політв'язнями, я сподіваюся, що ви щось зможете зробити для вирішення їхніх доль і не будете зосереджуватися на одній особистості, наприклад, мені, а допоможете багатьом. Удачі вам у вашій нелегкій справі! Слава Україні!" - пише він.

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