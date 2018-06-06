Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Харкові визначили новий склад суду для розгляду справи Штепи

Середа, 6 червня 2018, 04:56

Після чергового відводу суддів у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, яка підозрюється в сепаратизмі, у Харкові визначили новий склад суду для розгляду справи.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області, передає "Укрінформ".

"Визначено новий склад Орджонікідзевського райсуду Харкова для розгляду справи Штепи. Головуючим суддею визначена Олена Глібко, в колегію увійшли Ганна Матвіївська і Ольга Горчакова", - заявили у прес-службі.

Наступне засідання Орджонікідзевського райсуду у справі Штепи заплановане на 9:00 8 червня.

Нагадаємо, 1 червня Орджоникідзевський райсуд Харкова задовольнив клопотання адвокатів Штепи про відведення трьох з чотирьох членів суддівської колегії.

"Двоє суддів - з числа переселенців, і у них може бути упереджена думка про суть справи, і один суддя - це жінка - отримувала погрози і її думка теж може бути упередженою", - заявив адвокат Олександр Шандрін.

Штепу затримали 11 липня 2014 року за підозрою у сепаратизмі.

На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під погрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін ув'язнення.

20 вересня 2017 року Ленінський райсуд за клопотанням захисту змінив для екс-мера Слов'янська Штепи запобіжний захід з утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.

7 лютого Штепа не з'явилася в Жовтневий райсуд Харкова на підготовче засідання, пославшись на медичне обстеження. 

Прокуратура вимагає відправити Штепу у СІЗО.

28 лютого захисники Штепи заявили відвід головуючому судді Денису Чижиченку та запасному судді Наталі Васильєвій. 

Після інших відводів у березні Апеляційний суд Харківської області направив справу Штепи в Орджонікідзевський райсуд Харкова.

"Українська правда" у Threads

Теми: Слов'янськсудсепаратизм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Слов'янськ
Дві жительки Донеччини зливали росіянам дані про позиції в Бахмуті і Слов'янську
Російські С-300 поцілили у два заводи на Донеччині
Окупанти вночі обстріляли з С-300 Слов’янськ
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: