У Харкові визначили новий склад суду для розгляду справи Штепи

Після чергового відводу суддів у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, яка підозрюється в сепаратизмі, у Харкові визначили новий склад суду для розгляду справи.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області, передає "Укрінформ".

"Визначено новий склад Орджонікідзевського райсуду Харкова для розгляду справи Штепи. Головуючим суддею визначена Олена Глібко, в колегію увійшли Ганна Матвіївська і Ольга Горчакова", - заявили у прес-службі.

Наступне засідання Орджонікідзевського райсуду у справі Штепи заплановане на 9:00 8 червня.

Нагадаємо, 1 червня Орджоникідзевський райсуд Харкова задовольнив клопотання адвокатів Штепи про відведення трьох з чотирьох членів суддівської колегії.

"Двоє суддів - з числа переселенців, і у них може бути упереджена думка про суть справи, і один суддя - це жінка - отримувала погрози і її думка теж може бути упередженою", - заявив адвокат Олександр Шандрін.

Штепу затримали 11 липня 2014 року за підозрою у сепаратизмі.

На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під погрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін ув'язнення.

20 вересня 2017 року Ленінський райсуд за клопотанням захисту змінив для екс-мера Слов'янська Штепи запобіжний захід з утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.

7 лютого Штепа не з'явилася в Жовтневий райсуд Харкова на підготовче засідання, пославшись на медичне обстеження.

Прокуратура вимагає відправити Штепу у СІЗО.

28 лютого захисники Штепи заявили відвід головуючому судді Денису Чижиченку та запасному судді Наталі Васильєвій.

Після інших відводів у березні Апеляційний суд Харківської області направив справу Штепи в Орджонікідзевський райсуд Харкова.