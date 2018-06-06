Свідок у справі Януковича: Військові частини у Криму захоплювали козаки

Колишній військовослужбовець Військово-морських сил України у Криму Андрій Рапопорт заявив, що військові частини на півострові у 2014 році захоплювали козаки, після чого туди заходили військові Чорноморського флоту Росії.

Про це він повідомив під час допиту як свідка з боку сторони захисту в Оболонському райсуді Києва у середу, де слухається справа про держзраду екс-президента Віктора Януковича.

За його словами, на той час він перебував на посаді старшого офіцера ВМС у Криму, але у квітні 2014 року, після так званого "референдуму", у якому не брав участь, відбув до Одеси з іншими колегами по службі.

Він розповів, що у лютому 2014 року стало відомо, що була захоплена будівля Верховної ради Криму, а також інші держустанови на півострові, блокувалися військові частини та кораблі у бухтах.

На уточнююче питання прокурорів, Рапопорт відповів, що блокували цивільне населення та невідомі чоловіки у зеленій формі без розпізнавальних знаків та зі зброєю.

На питання, хто захоплював військові частини у Криму у той час, він відповів:

"Козаки, після чого туди заходили військові Чорноморського флоту РФ".

Після цього адвокати запитали ще раз, коли саме заходили російські військовослужбовці, до чи після незаконного "референдуму", Рапопорт відповів, що після.

При цьому він визнав, що згідно до українського законодавства проведення такого "референдуму" було незаконним.

Також він розповів, що саме військові Чорноморського флоту блокували та затоплювали українські кораблі у бухтах.

За його словами, коли стало відомо про захоплення будівлі ВР Криму, екс-керівник Генштабу ВСУ Юрій Ільїн, який приїздив до Криму, надав наказ привести військових на півострові у повну бойову готовність, що нібито і було зроблено.

Він зазначив, що після цього колишній в.о. міністра оборони Ігор Тельнюк наказав не виконувати накази Ільїна.

Прокурори уточнили, чи відомо йому, Рапопорту, як військовослужбовцю, про те, хто і які накази має віддавати і чи мав право Тельнюх надавати відповідний наказ і чому він був виконаний.

Він відповів, що не знає всіх деталей, але згодом Ільїн був звільнений, а його місце зайняв адмірал Денис Березовський, який склав присягу "на вірність народу Криму" і закликав всіх військових до нього приєднатися.

Свідок зазначив, що після того, як козаки блокували українські військові частини, офіцери виходили з них, а потім організовано виїжджали з сім'ями до Одеси.

Він додав, що йому не відомі були подробиці зустрічей та перемовин керівництва, хто і які кому накази віддавав і сам він не розпитував.

Наразі, за його данними, українські військові частини у Криму огороджені, закриті і там розташовані прапори РФ.

Як повідомлялося, 5 червня суд у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича не зміг допитати жодного свідка з боку сторони захисту.

Адвокати Януковича заявили, що свідки, які мали свідчити у цей день в Оболонському райсуді Києва, не змогли це зробити через хвороби рідних, відрядження та інші причини.

Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків.

Захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків.