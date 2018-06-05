Держзрада Януковича: Свідки захисту не знайшли часу для свідчень у суді

Суд у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича не зміг допитати жодного свідка з боку сторони захисту.

Адвокати Януковича заявили, що свідки, які мали свідчити у цей день в Оболонському райсуді Києва, не змогли це зробити через хвороби рідних, відрядження та інші причини.

Суддя Владислав Дев'ятко кілька разів запитав, чи будуть у суді надавати свідчення заявлені захисниками свідки.

З п'ятого разу адвокати повідомили, що свідок Андрій Рапопорт, колишній військовослужбовець Збройних сил України, який служив у Криму, не зможе свідчити, оскільки у нього захворіла мати, тому попросили його допитати в інший день.

Зазначається, що з 5 по 8 червня суд мав допитати також екс-співробітника охорони Януковича Сергія Бернацького, пілота ТОВ "Центр Авіа" Аркадія Ярощука, колишнього начальника штабу охорони президента-втікача Володимира Павленка та екс-керівника служби безпеки президента Константина Кобзаря.

За словами адвокатів, у них теж з'явились обставини, через які вони не зможуть свідчити у зазначений час.

Зокрема, Бернацький не знайшов часу приїхати на цьому тижні, Павленко планує свідчити з окупованого Криму орієнтовно 8 червня, Кобзар назвав можливу дату для своїх свідчень з 27 по 30 червня.

Також повідомляється, що Ярощук перебуває у відрядженні за кордоном на цьому тижні і можливо зможе свідчити на наступному тижні.

У свою чергу прокурори заявили, що захисники мають надати документи, які засвідчують їхні слова і закликали суд не покладатися лише на їхні слова.

Суддя Дев'ятко запитав у сторони захисту, коли вони планують забезпечити допит інших, раніше заявлених свідків, зокрема, екс-прем'єра Миколи Азарова, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-голови Служби безпеки Олександра Якименка.

Адвокат Віталій Сердюк заявив, що Азаров роздумує про можливість свідчити, а Захарченко та Якименко бажають свідчити, але не отримали відповідних повісток від суду.



Коли ж головуючий суддя попросив адвокатів назвати дати, коли можна буде провести наступні засідання, то виявилося, що у дні, коли зможе свідчити Бернацький, не зможуть бути присутні адвокати, бо будуть за кордоном.

Взяти участь у засіданнях з 9 по 13 липня теж не зможуть, бо запланували відпустки і вже купили квитки.

Прокурори зауважили, що захисники ухиляються від виконання своїх обов'язків і суд не має ні під кого підлаштовуватися.

"Шановні захисники, ми допитуємо свідків з боку сторони захисту з лютого і за цей час допитали лише 10 свідків. Тому прошу визначитися, коли ми зможемо закінчити судовий розгляд і приступити до дебатів", - звернувся до адвокатів суддя Дев'ятко.

Після тривалих перемовин, було вирішено, що суд продовжить засідання 6 та 8 червня о 10.00. Також 21 і 22 червня та 26 і 27 червня о 10.00. Наступні засідання мають відбутися з 16 по 20 липня, після чого суд почне підготовку до судових дебатів.

Під час судового засідання адвокати також звернулися із заявами до суду, в одній з яких поскаржився на те, що Генпрокуратура тисне на суд. Зокрема, захисник Сердюк зачитав окремі цитати з інтерв'ю заступника генпрокурора Євгена Єніна, де він нібито говорить про те, що суд має винести вирок Януковичу у місячний термін.

Суддя заявив, що ніякого тиску на суд немає і не треба "захаращувати" судові засідання зайвою інформацією.

Також захисники зачитали заяву від Януковича, який поскаржився на те, що з 6 по 11 грудня 2017 року у суді його захисником був призначений державний адвокат Ігор Ляшенко, з яким він не зустрічався, не обговорював стратегію захисту і той нібито робив заяви, на які не був уповноважений, чим сприяв стороні обвинувачення.

Адвокати від імені екс-президента попросили суд провести повторний перегляд заяв, свідчень та доказів за той період.

Суддя долучив цю заяву до матеріалів справи і пообіцяв надати висновок 8 червня.

Як повідомлялося, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків.

Захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків.