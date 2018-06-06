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Балух за голодування втратив 30 кг, ми починали його втрачати – адвокат

Середа, 6 червня 2018, 14:09
Балух за голодування втратив 30 кг, ми починали його втрачати – адвокат
Krymr.org

Український активіст Володимир Балух, який 80-й день продовжує голодування в кримському СІЗО, втратив 30 кг ваги.

Про це адвокат Ольга Дінзе повідомила 6 червня на прес-конференції в Києві, передає "Крим Реалії".

"Балух оголосив голодування в кінці березня 2018 року. На даний час він вже майже 2,5 місяці голодує. Єдине – у нього дещо полегшений режим, після першого місяця голодування він перейшов на сухарі і кисіль, адже схуд на 30 кг", – сказала вона.

"Ми починали його втрачати, і спасибі велике архієпископу Клименту, він умовив його почати приймати хоч якусь їжу", – зазначила Дінзе.

Балух продовжує голодування через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.

Суд у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).

Іншу справу проти активіста порушено через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив.

При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію: через прапор України, який майорів на подвір'ї його будинку.

Ще в березні, після оголошення голодування, Балуха перевели з одиночної камери в іншу, де є відеоспостереження і ще один ув’язнений, якому приносять їжу.

У квітні 22 нардепи направили колективне звернення до Балуха з проханням припинити голодування, але він відмовлявся.

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніКримРосія
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