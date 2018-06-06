Відставку Данилюка підтримав профільний комітет

1541 перегляд
Середа, 6 червня 2018, 17:57

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту звільнити Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.

Про це "Українській правді" повідомив член комітету, народний депутат Юрій Левченко.

За його словами, відповідне голосування пройшло в середу, 6 червня.

При цьому Левченко наголосив, що розгляд цього питання відбувався з грубим порушенням процедури: по-перше, воно не було включене до порядку денного і вносилося "з голосу", по-друге, самого міністра не було на комітеті, і він не мав змоги висловити свою точку зору.

"Тому сам я голосував проти, хоча і вважаю, що Данилюк має піти", - пояснив він.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав і вніс до Верховної Ради подання на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

Сам міністр заявив, що причина його звільнення полягає в його відмові роздавати гроші на проекти депутатів.

Євген Кізілов, УП

Теми: Данилюк звільнення Верховна Рада Мінфін
powered by lun.ua
По темі
Гройсман вніс подання на звільнення Данилюка 6 червня 2018, 14:22
Данилюк відреагував на подання про відставку: Країною не торгую 6 червня 2018, 14:06
ЄС може не дати 1 млрд євро при провалі закону про Антикорупційний суд — Данилюк 6 червня 2018, 11:22
Усі новини
Головні новини
Відставку Данилюка підтримав профільний комітет
Аваков хоче закон про колаборантів до деокупації Донбасу
Комітет визначився з двома кандидатами на аудитора НАБУ
Кіпрський суд "розморозив" активи СКМ Ахметова
Усі новини
соціум

Чому у маленькому селі на Полтавщині зникли крадіжки

київ

Діма Борисов відкрив "секретний бар" на Городецького

Освіта

Три поради випускникам з окупованих територій