Відставку Данилюка підтримав профільний комітет

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту звільнити Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.

Про це "Українській правді" повідомив член комітету, народний депутат Юрій Левченко.

За його словами, відповідне голосування пройшло в середу, 6 червня.

При цьому Левченко наголосив, що розгляд цього питання відбувався з грубим порушенням процедури: по-перше, документ не пройшов відповідного попереднього розгляду, по-друге, самого міністра не було на комітеті, і він не мав змоги висловити свою точку зору.

"Тому сам я утримався, хоча і вважаю, що Данилюк має піти", - пояснив він.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав і вніс до Верховної Ради подання на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

Сам міністр заявив, що причина його звільнення полягає в його відмові роздавати гроші на проекти депутатів.

Євген Кізілов, УП