"Реконструкцію" Ханського палацу в Криму оскаржать в суді ООН
Російський адвокат Микола Полозов подав позов до Коптевського районного суду Москви з вимогою припинити "реконструкцію" Ханського палацу в окупованому Криму.
Про це адвокат повідомив на сторінці Facebook.
"Вимоги залишаються ті ж – негайна зупинка всіх "реставраційних" робіт, проведення комплексної експертизи", – пояснив Полозов.
Він зазначив, що позов подав за дорученням Ельміри Аблялімової – дружини Ахтема Чийгоза, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу.
Позивається Аблялімова до підрядника робіт в заповіднику – ТОВ "Корпорація ATTA Груп".
За словами Полозова, попередню заяву до субпідрядника, яку відхилили кримські "суди", тепер "буде розглянуто вже в Міжнародному суді ООН".
"Готуються також звернення і позови до інших міжнародних інстанцій", – додав адвокат.
Як відомо, Ханський палац у Бахчисараї є найвідомішим музеєм, який пов'язаний з історією кримських татар, був літньою резиденцією кримських ханів Гіреїв. До складу комплексу входять палац, гаремний корпус, ханський цвинтар і мечеть.
Роботи у Ханському палаці, які руйнують історичну пам'ятку, почалися восени 2017 року.
Мінкультури України висловило рішучий протест незаконним роботам на території Бахчисарайського заповідника.
На початку січня 2018-го в соцмережах почалася кампанія протесту проти руйнування Ханського палацу в окупованому Криму.
У лютому Ельміра Аблялімова подала позов з вимогою припинити "реконструкцію" Ханського палацу.
До окупації вона була директором Бахчисарайського історико-культурного заповідника, на території якого розташований палац.
Однак кримський "суд" не прийняв позов, оскільки не побачив порушення прав, свобод і законних інтересів Аблялімової.