"Реконструкцію" Ханського палацу в Криму оскаржать в суді ООН

Російський адвокат Микола Полозов подав позов до Коптевського районного суду Москви з вимогою припинити "реконструкцію" Ханського палацу в окупованому Криму.

Про це адвокат повідомив на сторінці Facebook.

"Вимоги залишаються ті ж – негайна зупинка всіх "реставраційних" робіт, проведення комплексної експертизи", – пояснив Полозов.

Він зазначив, що позов подав за дорученням Ельміри Аблялімової – дружини Ахтема Чийгоза, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Позивається Аблялімова до підрядника робіт в заповіднику – ТОВ "Корпорація ATTA Груп".

За словами Полозова, попередню заяву до субпідрядника, яку відхилили кримські "суди", тепер "буде розглянуто вже в Міжнародному суді ООН".

"Готуються також звернення і позови до інших міжнародних інстанцій", – додав адвокат.

Як відомо, Ханський палац у Бахчисараї є найвідомішим музеєм, який пов'язаний з історією кримських татар, був літньою резиденцією кримських ханів Гіреїв. До складу комплексу входять палац, гаремний корпус, ханський цвинтар і мечеть.

Роботи у Ханському палаці, які руйнують історичну пам'ятку, почалися восени 2017 року.

Мінкультури України висловило рішучий протест незаконним роботам на території Бахчисарайського заповідника.

На початку січня 2018-го в соцмережах почалася кампанія протесту проти руйнування Ханського палацу в окупованому Криму.

У лютому Ельміра Аблялімова подала позов з вимогою припинити "реконструкцію" Ханського палацу.

До окупації вона була директором Бахчисарайського історико-культурного заповідника, на території якого розташований палац.

Однак кримський "суд" не прийняв позов, оскільки не побачив порушення прав, свобод і законних інтересів Аблялімової.