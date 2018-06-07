Голова "Нафтогазу" кличе Кличка на дебати: Вистачить сміливості?

Голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв пропонує меру Києва Віталію Кличку взяти участь у теледебатах, щоб довести свою правоту у питанні передачі Києву боргів "Київенерго" за газ.

Про це він написав у Facebook.

"Не дивує нічого. Навіть мер Києва, який тимчасово втік за кордон, щоб не було соромно за свої власні рішення. Пане Кличко, може дебати в прямому ефірі? Досить ховатися за спини посіпак. Ви ж колись були сміливою людиною. Не впевнений, що чесною, але були", - написав Коболєв.

Він закликав мера обговорити "всі спірні питання вживу перед камерами".

"Вистачить сміливості?", - поцікавився голова "Нафтогазу".

У свою чергу заступник мера Києва Петро Пантелеєв закликав "Нафтогаз" дійти компромісу в питанні вирішення заборгованості та відновити газопостачання у місті.

"Питання боргів обов’язково треба вирішувати, але це необхідно робити окремо. При цьому місто не повинне наражатися на технічний колапс", – переконаний він.

Заступник голови КМДА зауважив, що неправильно перекладати борг у розмірі майже 5 мільярдів гривень на КП "Київтеплоенерго", адже частину боргу – 1,2 мільярда – складають штрафні санкції без джерела погашення.

"Дуже важлива річ: без газопостачання можуть залишитися наші ТЕЦ, які виробляють, крім тепла, й електроенергію. Це вже передумови для виникнення надзвичайної ситуації, адже ми будемо мати дефіцит електроенергії в місті", – сказав чиновник.

Як повідомлялось, НАК "Нафтогаз України" відмовилися підписувати договори на поставку газу з комунальним підприємством "Київтеплоенерго" через невирішене питання боргових зобов'язань "Київенерго" на суму майже 5 мільярдів гривень.

У прес-службі НАК "Нафтогаз України" пояснили, що відповідно до закону "Про теплопостачання", договір на поставку газу може бути укладений з правонаступником реорганізованої теплопостачальної та/або теплогенеруючої організації виключно за умови погодження порядку погашення заборгованості за попередній період.

24 травня у Київраді заявили, що питання постачання газу для Києва та вирішення проблеми заборгованості компанії "Київенерго" мають вирішуватися окремо.

У КМДА заявили, що з 1 серпня весь Київ може залишитися без гарячої води, а з початком опалювального сезону – і без тепла, якщо "Нафтогаз" відмовлятиметься підписати угоду на постачання газу з КП "Київтеплоенерго".

6 червня депутати Київради проголосували за звернення до НАК "Нафтогаз України" з вимогою негайно підписати договір на постачання газу з КП "Київтеплоенерго" для відновлення гарячого водопостачання киянам і пригрозили радикальними діями.

Компанія "Нафтогаз" стверджує, що кияни сидять без гарячої води не з їхньої провини.

Договір міста з "Київенерго" щодо використання цілісного енергетичного комплексу столиці закінчився у 2017 році.

"Київенерго" розділилась на дві компанії. 22 грудня акціонери Київенерго вирішили виділити зі складу компанії оператора систем розподілу - "ДТЕК "Київські електромережі".

До проведення приватизації акції "Київенерго" були розділені на чотири пакети: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди), 25% у DTEK Holdings Limited (Кіпр), 18,3% у ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (Україна), і 25% у Фонду державного майна.

Таким чином структури олігарха Ріната Ахметова контролювали 72,3% акцій компанії. Нині вони контролюють 97,3% акцій "Київенерго".