Людина Порошенка у комітеті ВР блокує створення Антикорупційного суду - ЦПК

Президент Петро Порошенко затягує ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд через голову парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя і члена фракції "БПП" Руслана Князевича.

Про це у своєму блозі на "Українській правді" написав голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

На його думку, президент через депутатів намагається затягти створення Антикорупційного суду і при цьому "зберегти обличчя" перед міжнародними партнерами.

Він зазначив, що Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроект про Антикорупційний суд 1 березня, після чого надійшло майже 2000 поправок до нього, але комітет з питань правової політики та правосуддя на чолі з Князевичем досі їх не розглянув.

Шабунін наголосив, що Князевич - член фракції БПП та довірена особа Порошенка, юрист та представник БПП у ЦВК під час виборів 2014 року та представник президента у Верховній Раді (червень 2014 – січень 2015). А 14 із 32 депутатів комітету – теж з президентської фракції.

За його даними, з 15 березня відбулося лише 5 засідань та зустрічей комітету, але під час них мова про Антикорупційний суд, якого вимагають МВФ, ЄС, не йшла.

"На жодному із засідань комітет не те, що не почав розглядати майже 2000 поправок до законопроекту, а навіть не спромігся створити робочу групу для роботи із поправками", - заявив Шабунін.

Крім того він додав, що лише 11 квітня Князевич замість засідання комітету провів закриту нараду, на якій роздав порівняльну таблицю поправок до законопроекту і відпустив депутатів "думати про концепцію Антикорупційного суду у баченні фракцій".

"Це тоді, коли за законопроект уже проголосували у першому читанні, коли є чіткі рекомендації Венеційської комісії та усі пропозиції фракцій уже подані", - зазначив активіст.

За його словами, така позиція Князевича ймовірно говорить про те, що йому відомо "про нещирість обіцянок" президента.

"Проблема не лише в тому, що Україна потребує створення антикорупційного суду, щоб топ-корупціонери нарешті відповіли за награбоване. Якщо законопроект про антикорсуд не ухвалять до кінця сесії, Україна точно не отримає черговий транш МВФ", - запевнив Шабунін.

Він додав, що без цих грошей Україну може чекати глибока фінансова криза та руйнування економіки через неспроможність виплатити зобов'язання по зовнішнім боргам.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що до 1 червня Верховна Рада має ухвалити закон про створення Антикорупційного суду.

Як повідомлялося, проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді 22 грудня 2017 року. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

18 січня Рада не змогла внести до порядку денного президентський законопроект 7440 про Вищий антикорупційний суд та 4 альтернативні законопроекти.

1 березня нардепи підтримали у першому читанні внесений президентом проект закону №7440.

Перший заступник голови Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя, народний депутат Леонід Ємець висловив думку, що Верховна Рада може ухвалити в цілому закон про Антикорупційний суд у травні.

Низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

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