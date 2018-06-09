Родичі жертв МН17 влаштували протест під посольством Росії в Гаазі

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Субота, 9 червня 2018, 12:15

Родичі жертв пасажирського літака "Малайзійські авіалінії", збитого в липні 2014 року, провели мовчазний протест перед посольством Росії в Гаазі.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що на газоні поруч з російським посольством поставили 298 білих крісел – по одному за кожну жертву.

На частині стільців лежали червоні троянди – переважно на загадку про голландських пасажирів та екіпажу літака MH17.

Як повідомлялося, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), розбився у Донецькій області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У Росії заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.

24 травня міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття літака рейсу МН17 оголосила висновок, що малайзійський "Боїнг" було збито над Донецькою областю у 2014 році зенітно-ракетним комплексом "Бук", що прибув до України з 53-ї зенітної ракетної бригади збройних сил РФ, що розташована під Курськом.

Слідчі також опублікували відеозапис, на якому реконструйовано повний маршрут ЗРК з Росії в Україну.

Міноборони Росії причетність до катастрофи заперечує.

Уряди Нідерландів й Австралії поклали на Росію відповідальність за збиття малайзійського "Боїнга".

Пізніше засновник дослідницької команди Bellingcat Еліот Хіггінс зловив Міноборони Росії на брехні про "Бук".

Українська правда
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