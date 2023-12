Родичі жертв МН17 влаштували протест під посольством Росії в Гаазі

Родичі жертв пасажирського літака "Малайзійські авіалінії", збитого в липні 2014 року, провели мовчазний протест перед посольством Росії в Гаазі.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що на газоні поруч з російським посольством поставили 298 білих крісел – по одному за кожну жертву.

На частині стільців лежали червоні троянди – переважно на загадку про голландських пасажирів та екіпажу літака MH17.

Powerful silent protest in The Hague. 298 empty chairs representing the victims of #MH17 were set up close to the #Russian embassy in Zorgvliet Park. A stark reminder of the lives lost in #Russia's downing of the commercial passenger jet.

via @_TimHeller pic.twitter.com/AuXlUBOIAp