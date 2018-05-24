Росія наполягає на непричетності до збиття МН17 на Донбасі

Міністерство оборони Росії заперечує причетність російського зенітного ракетного комплексу "Бук" до збиття літаку рейсу МН17.

Про це повідомляє "Риа Новости".

У російському відомстві заявили, що їхні ЗРК російсько-український кордон ніколи не перетинали.

"Міноборони Росії як в перші години після трагедії, так і в подальшому офіційно спростувало інсинуації української сторони про нібито причетність російських військовослужбовців до катастрофи в небі України і доводило відповідні докази до голландської слідчої групи", – йдеться в повідомленні Міноброни РФ.

Раніше міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття літака рейсу МН17 дійшла висновку, що малайзійський "Боїнг" було збито над Донецькою областю у 2014 році зенітно-ракетним комплексом "Бук", що прибув до України з 53-ї зенітної ракетної бригади збройних сил РФ, що розташована під Курськом.

Слідчі також опублікували відеозапис, на якому реконструйовано повний маршрут ЗРК з Росії в Україну.

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), розбився у Донецькій області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У Росії заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.