Слідство щодо MH17: Міноборони Росії зловили на брехні про "Бук"

Заяви Міноборони Росії, що російський "Бук" не міг збити MH17, оскільки всі такі ракети старші за 25 років в РФ утилізуються, виявилися брехнею.

Про це повідомив у Twitter засновник дослідницької команди Bellingcat Еліот Хіггінс.

Він з'ясував, що російський концерн "Алмаз-Антей" у 2015 році моделював катастрофу MH17 за допомогою ракети для "Бука", виготовленої в 1987 році, тобто 28 років тому.

"А за твердженням росіян, ця ракета мала бути утилізована", - зазначає Хіггінс.

За його словами, рік випуску він встановив за номером на корпусі, який видно на поширеному "Алмаз-Антеєм" відео.

Раніше Міноборони Росії, коментуючи доповідь слідчої групи, оголосило, що всі ракети для "Бука" після 25 років експлуатації "підлягають списанню та утилізації".

Ці ракети, як стверджує міністерство, відразу вилучаються, списуються і відправляються на утилізацію. При цьому такі ракети, говорилося в заяві оборонного відомства, можуть використовувати українські військові.

24 травня міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття літака рейсу МН17 оголосила висновок, що малайзійський "Боїнг" було збито над Донецькою областю у 2014 році зенітно-ракетним комплексом "Бук", що прибув до України з 53-ї зенітної ракетної бригади збройних сил РФ, що розташована під Курськом.

Слідчі також опублікували відеозапис, на якому реконструйовано повний маршрут ЗРК з Росії в Україну.

Міноборони Росії причетність до катастрофи заперечує.

Уряди Нідерландів й Австралії поклали на Росію відповідальність за збиття малайзійського "Боїнга".

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), розбився у Донецькій області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У Росії заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.